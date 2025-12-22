MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire du BMO Fonds soins de la santé mondiaux (le « fonds »), a annoncé aujourd'hui une distribution spéciale en espèces pour les porteurs de parts de la série FNB active du fonds (Cboe Canada: BGHC).

Les investisseurs qui détiennent des parts de la série FNB active du fonds à la fermeture des bureaux le 1er octobre 2025 recevront une distribution en espèces le 30 décembre 2025. Les caractéristiques fiscales de cette distribution seront communiquées en 2026.

Voici les montants de la distribution en espèces par part :

Fonds Symbole Distribution en espèces par part ($) BMO Fonds soins de la santé mondiaux (série FNB active) BGHC 1,15811 $

Pour plus d'informations sur les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement BMO pertinent avant d'investir. Les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans des parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables des parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus simplifié des parts de la série FNB du fonds d'investissement BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Relations avec les médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244