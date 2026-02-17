TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui un don de 150 000 $ pour soutenir la collectivité de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, dans la foulée de la fusillade tragique survenue la semaine dernière.

« Nous sommes de tout cœur avec les familles et les proches des victimes, ainsi qu'avec tous les membres de la communauté de Tumbler Ridge qui ont été touchés par cette terrible tragédie, a déclaré James Kitamura, président régional, Services bancaires aux particuliers, Colombie-Britannique et Yukon, BMO. Dans des moments comme celui-ci, nous devons travailler ensemble pour favoriser la guérison et le rétablissement. »

BMO travaille en étroite collaboration avec différents partenaires communautaires locaux et régionaux afin de mieux comprendre où et quand les fonds seront le plus utiles alors que la collectivité continue de traverser les jours et les semaines difficiles qui s'annoncent. Nous communiquerons des renseignements supplémentaires sur l'affectation de ces fonds le moment venu.

BMO est profondément déterminé à soutenir les collectivités que nous servons, et ce don contribuera à fournir des ressources là où les besoins sont les plus criants pour les gens de Tumbler Ridge.

BMO Générosité. Nous donnons pour faire une différence.

Que nous donnions à des organismes communautaires à l'échelle de l'Amérique du Nord, que nous investissions dans des partenariats pour répondre aux besoins de la société ou que nous soutenions les dons et les activités de bénévolat de nos 55 000 employés, nous sommes fiers de notre tradition de plus de 200 ans qui consiste à faire une différence dans les collectivités que nous servons. Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons versé plus de 108 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, notamment 101 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 39 millions de dollars de dons dans le cadre de nos campagnes annuelles menées par des employés.

