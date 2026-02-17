74 % affirment que la hausse de l'inflation a accru leurs inquiétudes quant à l'épargne nécessaire pour leur retraite

Trois personnes sur dix (30 %) ne savent pas combien de temps leur argent leur permettra de vivre à la retraite

15 % des Canadiens prévoient prendre leur retraite à l'étranger, la majorité d'entre eux s'attendant à un coût de la vie moins élevé

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'inflation ne fait pas seulement grimper les coûts quotidiens, elle érode également la confiance des Canadiens dans leurs plans de retraite, selon le dernier sondage de BMO sur la retraite. Près des trois quarts des répondants (74 %) affirment que la hausse des prix a accru leurs inquiétudes quant à la suffisance de leur épargne pour subvenir à leurs besoins à la retraite, tandis que les deux tiers (66 %) déclarent que l'inflation affecte déjà leur capacité à épargner et à investir pour leur retraite, selon les données recueillies. Ces résultats soulignent l'incertitude croissante des Canadiens, qui ont du mal à trouver un équilibre entre leurs dépenses immédiates et leur sécurité financière à long terme.

« L'inflation menace l'épargne-retraite, mais elle ne doit pas nécessairement compromettre les projets de nos clients, a déclaré Brent Joyce, stratège en chef, Placements, BMO Gestion privée. La clé est de rester investi et d'adopter une approche proactive. En intégrant des hypothèses d'inflation dans des plans financiers complets, nous aidons les Canadiens à comprendre comment leurs portefeuilles peuvent performer sur plusieurs décennies, et pas seulement sur quelques années. Grâce à des investissements disciplinés et aux conseils d'experts, les clients peuvent s'assurer que leur argent croît plus rapidement que l'inflation et leur permet de mener le style de vie qu'ils ont envisagé. »

Évaluer financièrement l'inflation des ménages

Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré que l'inflation avait un impact négatif sur leurs finances, le sondage leur a demandé d'estimer le montant supplémentaire qu'elles dépensaient pour leurs besoins essentiels. Près de la moitié (47 %) ont déclaré dépenser entre 100 $ et 300 $ supplémentaires par mois, tandis qu'environ un tiers (34 %) ont déclaré que leurs dépenses mensuelles avaient augmenté de plus de 300 $.

Pour gérer ces coûts, elles ajustent leurs stratégies d'épargne-retraite de différentes manières :

31 % cotisent moins à l'épargne-retraite;

27 % réduisent leurs dépenses afin de maintenir leurs cotisations à l'épargne;

17 % ont reporté complètement leur épargne-retraite.

Combien de temps mon argent durera-t-il?

Le sondage de BMO a demandé aux Canadiens combien de temps ils pensaient que leur épargne-retraite leur permettrait de vivre après avoir cessé de travailler; les résultats montrent un manque de connaissances chez les Canadiens en matière de préparation à la retraite. Le groupe le plus important (30 %) a déclaré ne pas savoir combien de temps leur argent leur permettrait de vivre avant d'être épuisé. Parmi ceux qui ont donné une estimation, 22 % pensent que leur épargne leur permettra de vivre entre 10 et 19 ans et seulement 13 % pensent que leur pécule leur permettra de vivre plus de 30 ans.

« Une planification financière et patrimoniale complète est essentielle pour y voir plus clair, surtout lorsqu'il s'agit de variables complexes et en constante évolution comme l'inflation. Une approche personnalisée et holistique de la planification patrimoniale aide les clients à comprendre comment ces facteurs interagissent et quelles stratégies d'épargne et d'investissement sont nécessaires pour atteindre leurs objectifs de retraite à long terme, a indiqué Paul Lalonde, chef, Planification de patrimoine, BMO Gestion privée Canada. En modélisant une gamme de scénarios futurs possibles et en adaptant les stratégies à la situation de chaque client, nous contribuons à transformer l'incertitude en confiance. En fin de compte, une planification réfléchie procure la tranquillité d'esprit dont les Canadiens ont besoin lorsqu'ils envisagent leur retraite. »

Les Canadiens se tournent vers l'étranger pour trouver des options de retraite plus abordables

Alors que de nombreux Canadiens prévoient rester là où ils vivent actuellement, environ trois sur dix envisagent de déménager dans une autre ville et la moitié d'entre eux ont l'intention de s'installer dans un autre pays. Parmi les Canadiens qui envisagent de déménager à l'étranger, 58 % s'attendent à ce que le coût de la vie soit moins élevé, et 32 % prévoient que les coûts seront nettement moins élevés. En revanche, 30 % des répondants estiment que prendre leur retraite à l'étranger dans la destination de leur choix sera plus coûteux, ce qui suggère que l'économie d'argent n'est pas la seule motivation pour quitter le Canada à la retraite.

Au niveau régional, les Ontariens sont les plus susceptibles d'envisager de passer leur retraite dans un autre pays, tandis que les résidents du Québec sont les moins susceptibles de le faire :

Ontario : 18 %

Colombie-Britannique : 16 %

Saskatchewan et Manitoba : 16 %

Alberta : 13 %

Provinces atlantiques : 12 %

Québec : 11 %

Conseils utiles pour la retraite

Pour les Canadiens qui planifient leur retraite et cherchent à maximiser leur épargne REER, BMO offre les conseils suivants :

Commencez à planifier tôt : Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent.

Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent. Faites preuve de discipline : Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante. Utilisez des budgets mensuels pour ajuster vos cotisations si nécessaire.

Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante. Utilisez des budgets mensuels pour ajuster vos cotisations si nécessaire. Cotisez des titres à un REER : Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER.

Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER. Demandez conseil à un professionnel : Les conseillers ont le savoir-faire nécessaire pour surveiller les portefeuilles et recommander des stratégies adaptées à votre situation financière, à votre tolérance au risque et à vos objectifs à long terme.

Pour en savoir plus sur les conseils et stratégies d'épargne REER, cliquez ici.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 4 et le 10 novembre 2025. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des plus récentes données du recensement, afin d'être représentatifs de l'ensemble de la population canadienne.

