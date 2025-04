MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (TSX : ESGH/ESGH.F), du FINB BMO TIPS américain (TSX : TIPS/TIPS.F/TIPS.U), du FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré (Cboe Canada : ZEBA) et du FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens (Cboe Canada : ZUEA) (collectivement, les « FNB »). De plus, BMO Investissements Inc. (« BMOII ») a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives de la série FNB du BMO Fonds d'actions américaines de croissance CMF (TSX : ZUGE) et du BMO Fonds d'actions américaines de valeur CMF (TSX : ZUVE) (collectivement, les « Fonds »).

Le 12 février 2025, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII ont annoncé au préalable la dissolution des FNB et des fonds. Le 25 avril 2025, à la fermeture des bureaux, les FNB et les fonds ont été dissous. Les parts de chacun des FNB et des séries FNB de chaque fonds ont été radiées, à la demande de BMO Gestion d'actifs inc. ou de BMOII, selon le cas, de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada Inc. selon le cas, à la fermeture des bureaux le 21 avril 2025.

Au moment de la dissolution, toutes les parts de chaque FNB et toutes les parts des séries FNB de chaque fonds alors en circulation ont été rachetées et chaque porteur de ces parts a reçu un produit de rachat égal à la valeur liquidative de ces parts à ce moment-là. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de certaines parts ont reçu une distribution finale basée sur le nombre de parts détenues, qui a été automatiquement réinvestie et consolidée de sorte que, dans tous les cas, le nombre et la valeur des parts en circulation après la distribution étaient égaux au nombre et à la valeur des parts en circulation immédiatement avant la distribution.

Le tableau suivant indique, pour chaque FNB et pour les séries FNB de chaque fonds, la valeur liquidative par part au moment de la dissolution et la distribution finale par part :

Nom du FNB Série de parts Symbole Valeur liquidative par part ($) Distribution par part ($) FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement Parts en $ CA ESGH 28,2327 0,136733 Parts couvertes ESGH.F 25,2261 0,113736 FINB BMO TIPS américain Parts en $ CA TIPS 30,1145 0,126997 Parts couvertes TIPS.F 28,1897 0,101558 Parts en $ US TIPS.U 29,0079 0,125515 FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré Parts en $ CA ZEBA 33,2693 - FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens Parts en $ CA ZUEA 35,6711 - BMO Fonds d'actions américaines de croissance CMF Série FNB ZUGE 19,3389 0,583243 BMO Fonds d'actions américaines de valeur CMF Série FNB ZUVE 18,2095 1,412248

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO ou de la série FNB avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996