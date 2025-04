MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), en tant que gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui la dissolution de trois fonds d'investissement BMO le 11 juillet 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution »).

Les fonds d'investissement BMO suivants seront dissous (chacun, un « fonds dissous » et collectivement, les « fonds dissous ») :

BMO ARK Fonds révolution génomique (Cboe Canada : ARKG)

BMO ARK Fonds innovation (Cboe Canada : ARKK)

BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (Cboe Canada : ARKW)

À compter d'aujourd'hui, BMOII n'acceptera plus de souscriptions directes de parts des fonds dissous. Les droits des porteurs de parts des fonds dissous d'échanger ou de racheter des parts des fonds dissous prendront fin à la date de dissolution. Toutes les parts des fonds dissous détenues par les investisseurs après cette date feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Vers la date de dissolution, BMOII convertira le portefeuille de chaque fonds dissous en espèces, dans la mesure du possible. À la date de dissolution, les biens du fonds dissous restant après avoir payé ou pourvu aux passifs et obligations du fonds concerné seront distribués au prorata entre les porteurs de parts respectifs du fonds dissous, en fonction de la valeur liquidative par part du fonds dissous en question.

BMOII demandera le retrait volontaire de la cote de Cboe Canada des parts de la série FNB des fonds dissous le ou vers le 7 juillet 2025. Jusqu'à cette date, les parts des fonds ARKG, ARKK et ARKW continueront d'être cotées et négociées sur Cboe Canada.

BMOII publiera un communiqué de presse supplémentaire vers la date de dissolution confirmant les détails définitifs de chaque fonds dissous. De plus amples détails sur les dissolutions seront envoyés par la poste aux détenteurs de parts inscrits des fonds dissous au moins 60 jours avant la date de dissolution.

Pour de plus amples renseignements sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www.bmogam.com.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

