MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2025 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de séries négociées en bourse de parts des Fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB ») qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2025.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 29 septembre 2025.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DU FONDS DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($) FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,060 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,030 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,045 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,145 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,090 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,070 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,056 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,100 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,085 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,056 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,089 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,060 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,030 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,037 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,055 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,030 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,035 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,044 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,061 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,045 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,050 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,045 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,030 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,030 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,045 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,065 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,065 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,065 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,090 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,110 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,100 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,050 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,100 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,060 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,080 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,070 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,040 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,112 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,180 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,107 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,104 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,070 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,050 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,045 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,125 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,115 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050 FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,135 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,134 FNB BMO TAP AAA (parts en US $)* ZAAA.U 0,134 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,125

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS SYMBOLE DU FONDS DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($) FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,310 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,320 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,480 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,190 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,150 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,690 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,185 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,195 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,276 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,258 FINB BMO communications mondiales COMM 0,120 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 0,070 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,130 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,340 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,320 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,276 FINB BMO Japon ZJPN 0,150 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,190 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,296 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,240 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,280 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,400 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,390 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,110 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,100 FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées ESGA 0,250 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,210 FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées ESGE 0,200 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,180 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,130 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,150 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,130 FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées ESGG 0,140 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées ESGY 0,110 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts couvertes) ESGY.F 0,090 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,110 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,070 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,075 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,150 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,200 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,210 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,160 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 0,420 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,240 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,120 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,120 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,130 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,390 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,300 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,270 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,280 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,380 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,360 FNB BMO toutes actions ZEQT 0,075 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,060 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,075 FNB BMO Conservateur ZCON 0,075 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,148 FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,120 FNB BMO Croissance ZGRO 0,075 FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC 0,135 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur ZLSU 0,085 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,280 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,160 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,170 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,270 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,190 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,170 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,100 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens ZJAN 0,042 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Avril ZAPR 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Juillet ZJUL 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens ZOCT 0,043 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,120 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,160 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,200 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) BGIN 0,020 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,300 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,250 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,300 BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 ZXCO 0,090 BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 ZXCP 0,100 BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 ZXCQ 0,100

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS SYMBOLE DU FONDS DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR PART ($) FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts) ZCS.L 0,220 FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts) ZFS.L 0,140 FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts) ZPS.L 0,140 FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts) ZST.L 0,640 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts) ZUS.V 0,720

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus de la série FNB du fonds d'investissement BMO concernée. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

