BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour septembre 2025 English
Nouvelles fournies parBMO Financial Group
22 sept, 2025, 08:30 ET
MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2025 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de séries négociées en bourse de parts des Fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB ») qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2025.
La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 29 septembre 2025.
Voici les montants des distributions en espèces par part :
Distributions mensuelles
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE DU FONDS
|
DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
|
FINB BMO obligations totales
|
ZAG
|
0,040
|
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens
|
ZMBS
|
0,060
|
FINB BMO obligations à escompte
|
ZDB
|
0,030
|
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens
|
ZEF
|
0,045
|
FINB BMO équipondéré banques
|
ZEB
|
0,145
|
FINB BMO équipondéré de FPI
|
ZRE
|
0,090
|
FINB BMO équipondéré services aux collectivités
|
ZUT
|
0,070
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens
|
ZHY
|
0,056
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ZJK
|
0,100
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*
|
ZJK.U
|
0,085
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées
|
ZPR
|
0,056
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,089
|
FINB BMO obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,060
|
FINB BMO obligations fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,030
|
FINB BMO obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,037
|
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,055
|
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,030
|
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,035
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens
|
ZMU
|
0,044
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
|
ZIC
|
0,061
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*
|
ZIC.U
|
0,045
|
FINB BMO obligations à rendement réel
|
ZRR
|
0,050
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,045
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,030
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,030
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens
|
ZSU
|
0,045
|
FINB BMO obligations totales américaines
|
ZUAG
|
0,065
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,065
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,065
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZHP
|
0,090
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,110
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZUP.U
|
0,100
|
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZBAL.T
|
0,050
|
FNB BMO canadien de dividendes
|
ZDV
|
0,070
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés
|
ZWC
|
0,100
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes
|
ZWB
|
0,110
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*
|
ZWB.U
|
0,140
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens
|
ZWA
|
0,130
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie
|
ZWEN
|
0,220
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,160
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,220
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines
|
ZWK
|
0,145
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités
|
ZWU
|
0,070
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes
|
ZWP
|
0,105
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE
|
0,120
|
FNB BMO rendement élevé à taux variable
|
ZFH
|
0,070
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés
|
ZWG
|
0,175
|
FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZGRO.T
|
0,060
|
FNB BMO internationales de dividendes
|
ZDI
|
0,080
|
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZDH
|
0,080
|
FNB BMO revenu mensuel
|
ZMI
|
0,070
|
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,040
|
FNB BMO à rendement bonifié
|
ZPAY
|
0,200
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
0,175
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,180
|
FNB BMO obligations à très court terme
|
ZST
|
0,112
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*
|
ZUS.U
|
0,180
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,107
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*
|
ZUCM.U
|
0,104
|
FNB BMO américain de dividendes
|
ZDY
|
0,070
|
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
0,050
|
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZUD
|
0,045
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
|
ZWH
|
0,130
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZWH.U
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZWS
|
0,105
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZPW.U
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZPH
|
0,120
|
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,085
|
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)
|
BGDV
|
0,034
|
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)
|
BGRT
|
0,055
|
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,115
|
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)
|
BGIF
|
0,050
|
FNB BMO TAP AAA
|
ZAAA
|
0,135
|
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)
|
ZAAA.F
|
0,134
|
FNB BMO TAP AAA (parts en US $)*
|
ZAAA.U
|
0,134
|
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus
|
ZBCB
|
0,060
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains
|
ZBDU
|
0,070
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)
|
ZBDU.F
|
0,070
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or
|
ZWGD
|
0,125
Distributions trimestrielles
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE DU FONDS
|
DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
|
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB
|
ZBBB
|
0,310
|
FINB BMO revenu de banques canadiennes
|
ZBI
|
0,320
|
FINB BMO obligations de sociétés
|
ZCB
|
0,480
|
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens
|
ZDJ
|
0,190
|
FINB BMO équipondéré produits industriels
|
ZIN
|
0,150
|
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz
|
ZEO
|
0,690
|
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens
|
ZUB
|
0,185
|
FINB BMO équipondéré banques américaines
|
ZBK
|
0,195
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés
|
ESGB
|
0,276
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
|
ESGF
|
0,258
|
FINB BMO communications mondiales
|
COMM
|
0,120
|
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens
|
DISC
|
0,070
|
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens
|
STPL
|
0,130
|
FINB BMO infrastructures mondiales
|
ZGI
|
0,340
|
FINB BMO obligations de gouvernements
|
ZGB
|
0,320
|
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité
|
ZQB
|
0,276
|
FINB BMO Japon
|
ZJPN
|
0,150
|
FINB BMO Japon (parts couvertes)
|
ZJPN.F
|
0,190
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
|
ZTL
|
0,296
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)
|
ZTL.F
|
0,240
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*
|
ZTL.U
|
0,280
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
|
ZTM
|
0,400
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*
|
ZTM.U
|
0,390
|
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris
|
ZGRN
|
0,110
|
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité
|
ZGQ
|
0,100
|
FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées
|
ESGA
|
0,250
|
FINB BMO MSCI Canada valeur
|
ZVC
|
0,210
|
FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées
|
ESGE
|
0,200
|
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens
|
ZDM
|
0,180
|
FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité
|
ZIQ
|
0,130
|
FINB BMO MSCI EAFE
|
ZEA
|
0,150
|
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens
|
ZEQ
|
0,130
|
FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées
|
ESGG
|
0,140
|
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées
|
ESGY
|
0,110
|
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts couvertes)
|
ESGY.F
|
0,090
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité
|
ZUQ
|
0,110
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)
|
ZUQ.F
|
0,070
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*
|
ZUQ.U
|
0,075
|
FINB BMO MSCI américaines valeur
|
ZVU
|
0,150
|
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens
|
ZUE
|
0,200
|
FINB BMO S&P 500
|
ZSP
|
0,210
|
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*
|
ZSP.U
|
0,160
|
FINB BMO S&P/TSX 60
|
ZIU
|
0,420
|
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné
|
ZCN
|
0,240
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
|
ZMID
|
0,130
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)
|
ZMID.F
|
0,120
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*
|
ZMID.U
|
0,130
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
|
ZSML
|
0,130
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)
|
ZSML.F
|
0,120
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*
|
ZSML.U
|
0,130
|
FINB BMO obligations à court terme
|
ZSB
|
0,390
|
FINB BMO TIPS à court terme
|
ZTIP
|
0,300
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)
|
ZTIP.F
|
0,270
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*
|
ZTIP.U
|
0,280
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme
|
ZTS
|
0,380
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*
|
ZTS.U
|
0,360
|
FNB BMO toutes actions
|
ZEQT
|
0,075
|
FNB BMO ESG Équilibré
|
ZESG
|
0,060
|
FNB BMO Équilibré
|
ZBAL
|
0,075
|
FNB BMO Conservateur
|
ZCON
|
0,075
|
FNB BMO obligations à escompte de sociétés
|
ZCDB
|
0,148
|
FNB BMO agriculture mondiale
|
ZEAT
|
0,120
|
FNB BMO Croissance
|
ZGRO
|
0,075
|
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur
|
ZLSC
|
0,135
|
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur
|
ZLSU
|
0,085
|
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité
|
ZLB
|
0,280
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité
|
ZLI
|
0,160
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens
|
ZLD
|
0,170
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité
|
ZLU
|
0,270
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*
|
ZLU.U
|
0,190
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens
|
ZLH
|
0,170
|
FNB BMO obligations à escompte à court terme
|
ZSDB
|
0,100
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens
|
ZJAN
|
0,042
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Avril
|
ZAPR
|
0,041
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Juillet
|
ZJUL
|
0,041
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens
|
ZOCT
|
0,043
|
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)
|
TOWR
|
0,120
|
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)
|
GRNI
|
0,160
|
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)
|
ZCPB
|
0,200
|
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)
|
BGIN
|
0,020
|
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)
|
ZGSB
|
0,300
|
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)
|
ZMSB
|
0,250
|
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)
|
ZZZD
|
0,300
|
BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027
|
ZXCO
|
0,090
|
BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028
|
ZXCP
|
0,100
|
BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029
|
ZXCQ
|
0,100
Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties
Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE DU FONDS
|
DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR PART ($)
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)
|
ZCS.L
|
0,220
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)
|
ZFS.L
|
0,140
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)
|
ZPS.L
|
0,140
|
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)
|
ZST.L
|
0,640
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)
|
ZUS.V
|
0,720
*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.
Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.
Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus de la série FNB du fonds d'investissement BMO concernée. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.
Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
