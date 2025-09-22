BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

BMO Financial Group

22 sept, 2025, 08:30 ET

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2025 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de séries négociées en bourse de parts des Fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB ») qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2025.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 29 septembre 2025.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS

SYMBOLE DU FONDS

DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,040

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,060

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,030

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,045

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,145

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,090

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,070

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,056

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,100

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,085

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,056

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,089

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,060

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,030

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,037

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,055

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,030

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,035

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,044

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,061

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,045

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,050

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,045

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,030

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,030

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,045

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,065

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,065

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,065

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,090

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,110

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,100

FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,050

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie

ZWEN

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,145

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,175

FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,060

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,080

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,080

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,070

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,040

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,200

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,175

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,180

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,112

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,180

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,107

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,104

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,070

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,050

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,045

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,125

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,105

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,120

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,085

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)

BGDV

0,034

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

BGRT

0,055

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,115

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

BGIF

0,050

FNB BMO TAP AAA

ZAAA

0,135

FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)

ZAAA.F

0,134

FNB BMO TAP AAA (parts en US $)*

ZAAA.U

0,134

FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus

ZBCB

0,060

FNB BMO de croissance des dividendes américains

ZBDU

0,070

FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)

ZBDU.F

0,070

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or

ZWGD

0,125

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS

SYMBOLE DU FONDS

DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,310

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,320

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,480

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,190

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,150

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,690

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,185

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,195

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,276

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,258

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,120

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

0,070

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,130

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,340

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,320

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,276

FINB BMO Japon

ZJPN

0,150

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,190

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,296

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)

ZTL.F

0,240

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*

ZTL.U

0,280

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,400

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*

ZTM.U

0,390

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,110

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,100

FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées

ESGA

0,250

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,210

FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées

ESGE

0,200

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,180

FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité

ZIQ

0,130

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,150

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,130

FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées

ESGG

0,140

FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées

ESGY

0,110

FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts couvertes)

ESGY.F

0,090

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,110

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,070

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*

ZUQ.U

0,075

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,150

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,200

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,210

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,160

FINB BMO S&P/TSX 60

ZIU

0,420

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,240

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)

ZMID.F

0,120

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*

ZMID.U

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)

ZSML.F

0,120

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*

ZSML.U

0,130

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,390

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,300

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,270

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,280

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,380

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*

ZTS.U

0,360

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,075

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,060

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,075

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,075

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,148

FNB BMO agriculture mondiale

ZEAT

0,120

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,075

FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur

ZLSC

0,135

FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur

ZLSU

0,085

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,280

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,170

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,270

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

0,190

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

0,170

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,100

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens

ZJAN

0,042

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Avril

ZAPR

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Juillet

ZJUL

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens

ZOCT

0,043

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)

TOWR

0,120

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)

GRNI

0,160

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,200

BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)

BGIN

0,020

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,300

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,250

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,300

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027

ZXCO

0,090

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028

ZXCP

0,100

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029

ZXCQ

0,100

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS

SYMBOLE DU FONDS

DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)

ZCS.L

0,220

FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)

ZFS.L

0,140

FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)

ZPS.L

0,140

FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)

ZST.L

0,640

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)

ZUS.V

0,720

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus de la série FNB du fonds d'investissement BMO concernée. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier  

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996

Profil de l'entreprise

BMO Financial Group