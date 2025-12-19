MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de décembre 2025 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)1 qui versent des distributions mensuelles, trimestrielles et annuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous.

Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 5 janvier 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 30 décembre 2025.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Nom du fonds Symbole Distribution en

espèces ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,135 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,134 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,134 FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 FNB BMO toutes actions ZEQT 0,075 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,060 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,050 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,075 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,160 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,159 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,159 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,310 FNB BMO de produits de base généraux ZCOM 0,000 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,120 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,160 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,320 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,070 FNB BMO d'actions canadiennes Plus ZBEC 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,105 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,073 FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN 0,300 FNB BMO Conservateur ZCON 0,075 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,200 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,480 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,148 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,245 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,025 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,190 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,045 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,145 FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens) ZMT 0,219 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales ZGD 0,600 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,150 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,690 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,090 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,185 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,195 FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0,380 FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé ZHU 0,240 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,070 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,276 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,258 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,065 FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,120 FINB BMO communications mondiales COMM 0,120 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 0,070 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,130 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active) BGEQ 0,200 BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active) BGHC 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,340 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) BGIN 0,020 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,300 FNB BMO lingots d'or ZGLD 0,000 FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)* ZGLD.U 0,000 FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens ZGLH 0,000 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,320 FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,060 FNB BMO Croissance ZGRO 0,075 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,276 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,101 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,090 FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain ZHC 0,150 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,080 FINB BMO Japon ZJPN 0,150 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,190 FINB BMO petites aurifères ZJG 0,270 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,056 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,089 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,060 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,030 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,037 FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC 0,135 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur ZLSU 0,085 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,296 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,240 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,280 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,280 FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité ZLE 0,680 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,160 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,170 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,270 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,190 0FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,170 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,055 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,030 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,035 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,047 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,069 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,050 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,400 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,390 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,098 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,070 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,040 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,110 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,100 FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA 0,250 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,210 FINB BMO MSCI China ESG Leaders ZCH 0,260 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,180 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,130 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,150 FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders ESGE 0,200 FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0,600 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,130 FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG 0,140 FINB BMO MSCI India ESG Leaders ZID 0,340 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,110 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,070 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,075 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY 0,110 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes) ESGY.F 0,096 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,150 FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0,460 FINB BMO actions du Nasdaq 100 ZNQ 0,280 FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)* ZNQ.U 0,160 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,050 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,200 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,210 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,160 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,120 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,120 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,130 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 0,420 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,240 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,045 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,030 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,030 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,390 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,100 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,045 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,300 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,270 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,280 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,380 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,360 BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB) ZFC 0,080 BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB) ZFN 0,310 FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR ZXLC 0,340 FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR (parts couvertes) ZXLC.F 0,280 FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR ZXLY 0,190 FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes) ZXLY.F 0,160 FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR ZXLP 0,280 FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes) ZXLP.F 0,620 FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR ZXLE 0,970 FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes) ZXLE.F 0,700 FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR ZXLF 0,260 FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes) ZXLF.F 0,310 FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR ZXLV 0,150 FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes) ZXLV.F 0,680 FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR ZXLI 0,660 FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes) ZXLI.F 0,270 FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR ZXLB 0,450 FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes) ZXLB.F 0,470 FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR ZXLR 0,970 FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes) ZXLR.F 1,370 FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR ZXLK 0,110 FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes) ZXLK.F 0,140 FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR ZXLU 0,350 FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes) ZXLU.F 0,390 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,250 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,300 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 ZXCO 0,090 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 ZXCP 0,100 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 ZXCQ 0,100 BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB) ZACE 0,000 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,097 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,164 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,070 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,070 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,050 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,045 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens ZAPR 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens ZJAN 0,042 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens ZJUL 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens ZOCT 0,043 FNB BMO ciblé d'actions américaines ZBEU 0,100 FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes) ZBEU.F 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,125 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline ZBVU 0,300 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,090 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,110 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,100 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,098 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,095 BMO Fonds leadership féminin (série FNB) WOMN 0,000

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).

S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZUE, ZCN, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F, ZSML.U, ZIU et ZCN. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

