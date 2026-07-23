BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour juillet 2026

MONTRÉAL, July 23, 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de juillet 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 30 juillet 2026 recevront les distributions en espèces payables le 5 août 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 30 juillet 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,126 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,124 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,126 FINB BMO obligations totales ZAG 0,039 FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible) ZEQT.T 0,100 FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible) ZBAL.T 0,049 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,163 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,162 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,163 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWC.T 0,333 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,081 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,170 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWB.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,210 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,150 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWA.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible) ZWEN.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible) ZWHC.T 0,413 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,170 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible) ZWGD.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,350 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible) ZWT.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWK.T 0,450 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible) ZWU.T 0,625 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,022 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,041 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,148 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,089 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,066 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWP.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWE.T 0,333 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,060 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) ZGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,190 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWG.T 0,333 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) ZGIF 0,050 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) ZGRT 0,055 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,112 FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible) ZGRO.T 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,102 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,096 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,085 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,085 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,057 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,091 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,057 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,028 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,036 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,057 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,034 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,040 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,048 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,071 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,051 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,095 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,050 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,034 FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés ZDIV 0,104 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,063 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,047 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,029 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,026 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,049 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,103 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,163 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,071 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,075 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,055 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,055 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWH.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWS.T 0,413 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,077 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,093 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,086 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,093 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,089

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

L'indice Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a fait l'objet d'une concession de licence à BMO Gestion d'actifs inc. « Dow JonesMD » est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et est utilisée sous licence par SPDJI et a fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. pour certains usages. SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZWA.T, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans les fonds ZWA et ZWA.T, et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

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Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans les FNB BMO et la série FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les parts des FNB BMO et de la série FNB peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle des parts à flux de trésorerie cible est révisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus des FNB BMO pertinent), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si vous choisissez de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de votre placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus pertinent.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

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SOURCE BMO Financial Group

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