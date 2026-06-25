La nouvelle série FNB du Fonds BMO Marché+ d'actions internationales est lancée sur Cboe Canada, élargissant la gamme de stratégies des FNB BMO Marché+

La gamme de FNB BMO Marché+ propose aux investisseurs une allocation de base qui concilie l'efficacité d'un investissement sur l'ensemble du marché avec un modèle systématique d'analyse fondamentale des actions

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des parts de série FNB du Fonds BMO Marché+ d'actions internationales (Cboe Canada : ZMPI).

Le fonds ZMPI a clôturé son offre initiale de parts de série FNB et est coté et négocié à la bourse Cboe Canada Inc.

Le Fonds BMO Marché+ d'actions internationales a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis ou qui bénéficient d'une exposition internationale.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans les fonds d'investissement BMO et dans les parts de série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi (le cas échéant), des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement BMO ou de la série FNB du fonds d'investissement BMO en question avant d'investir. Les fonds d'investissement BMO et les parts de série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO ou dans des parts de série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié pertinent.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Financial Group

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