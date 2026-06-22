BMO annonce les évaluations finales et déclare les distributions finales sur les parts de certains fonds négociés en bourse BMO et de la série FNB d'un fonds d'investissement BMO qui ont été dissous

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives du FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (TSX : ZBBB), du FNB BMO agriculture mondiale (TSX : ZEAT) et du FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris (TSX : ZGRN) (collectivement, les « FNB »). De plus, BMO Investissements Inc. (« BMOII ») a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives de la série FNB des parts du BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (le « fonds »).

Le 1er avril 2026, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII ont annoncé au préalable la dissolution des FNB et du fonds. Le 19 juin 2026, à la fermeture des bureaux, les FNB et le fonds ont été dissous. Les parts de chacun des FNB et de la série FNB des parts du fonds ont été radiées, à la demande de BMO Gestion d'actifs inc. ou de BMOII, selon le cas, de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada Inc., selon le cas, à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026.

Au moment de la dissolution, toutes les parts de chaque FNB et toutes les parts de la série FNB du fonds alors en circulation ont été rachetées et chaque porteur de ces parts a reçu un produit de rachat égal à la valeur liquidative de ces parts à ce moment-là. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, chaque porteur de ces parts a reçu une distribution finale basée sur le nombre de parts détenues, qui a été automatiquement réinvestie et consolidée de sorte que, dans tous les cas, le nombre et la valeur des parts en circulation après la distribution étaient égaux au nombre et à la valeur des parts en circulation immédiatement avant la distribution.

Le tableau suivant indique, pour chaque FNB et pour la série FNB du fonds, la valeur liquidative par part au moment de la dissolution et la distribution finale par part :

Nom du FNB Série de parts Symbole

boursier Valeur

liquidative

par part ($) Distribution

par part ($) FINB BMO obligations de sociétés notées BBB Parts en $ CA TSX : ZBBB 29,13969 0,411009 FNB BMO agriculture mondiale Parts en $ CA TSX : ZEAT 26,50686 0,094692 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris Parts en $ CA TSX : ZGRN 48,77858 0,331062 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie Parts en $ CA Cboe Canada : TOWR 31,46875 0,985407

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (FGDCM), FTSE International Limited (FTSE), Frank Russell Company (Frank Russell), FTSE Fixed Income LLC (FTSE FI) ou les sociétés membres du London Stock Exchange Group (ensemble avec FGDCM, FTSE, Frank Russell et FTSE FI, les concédants de licence) ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion du FINB BMO obligations de sociétés notées BBB. Les concédants de licence ne font aucune prétention, prédiction ni déclaration, et ne donnent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, concernant i) les résultats attendus de l'utilisation des indices FNB BMO FTSE, (ii) les niveaux auxquels sont censés se situer les indices FNB BMO FTSE à une heure donnée, un jour donné ou autrement, ou (iii) la convenance de l'indice sous-jacent aux fins auxquelles ils sont utilisés dans le cadre des FNB BMO FTSE. Chacun des indices FNB BMO FTSE est établi et calculé par FGDCM ou FTSE, et les droits d'auteur sur les valeurs des indices FNB BMO FTSE et sur les listes de composantes des indices appartiennent respectivement à FGDCM ou FTSE. Les concédants de licence n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'indice et ils ne sont aucunement tenus d'aviser quiconque d'une telle erreur. FTSEMD est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group utilisée sous licence.

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