BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour juin 2026

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Nouvelles fournies par

BMO Financial Group

22 juin, 2026, 07:30 ET

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de juin 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2026 recevront les distributions en espèces payables le 3 juillet 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 29 juin 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

 NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR
PART ($)

FNB BMO TAP AAA

ZAAA

0,126

FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)

ZAAA.F

0,124

FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*

ZAAA.U

0,126

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,039

FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)

ZEQT.T

0,100

FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)

ZBAL.T

0,049

FNB BMO TAP BBB

ZBBZ

0,163

FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)

ZBBZ.F

0,162

FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*

ZBBZ.U

0,163

FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus

ZBCB

0,060

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,075

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie
cible)

ZWC.T

0,333

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires
canadiens

ZMBS

0,081

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
canadiennes

ZWB

0,150

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)

ZWB.T

0,488

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,190

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne
industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,150

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne
industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à
flux de trésorerie cible)

ZWA.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur
énergie (parts à flux de trésorerie cible)

ZWEN.T

0,488

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
(parts à flux de trésorerie cible)

ZWHC.T

0,413

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or

ZWGD

0,170

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts
à flux de trésorerie cible)

ZWGD.T

0,333

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,350

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
(parts à flux de trésorerie cible)

ZWT.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
américaines

ZWK

0,145

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
américaines (parts à flux de trésorerie cible)

ZWK.T

0,450

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux
collectivités

ZWU

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux
collectivités (parts à flux de trésorerie cible)

ZWU.T

0,625

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,022

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en
dollars canadiens

ZEF

0,041

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,148

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,089

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,066

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés européennes

ZWP

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie
cible)

ZWP.T

0,333

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
(parts à flux de trésorerie cible)

ZWE.T

0,333

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,060

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB
active)

ZGDV

0,034

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,085

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,190

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)

ZWG.T

0,333

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

ZGIF

0,050

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

ZGRT

0,055

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,112

FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)

ZGRO.T

0,058

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,059

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
rendement

ZJK

0,102

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,096

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,085

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,085

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,057

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,091

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,057

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,028

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,036

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,057

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,034

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,040

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,048

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
moyen terme

ZIC

0,071

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,051

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,100

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,050

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,034

FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés

ZDIV

0,104

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,200

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,175

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,180

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,059

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,047

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,029

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,026

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,049

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,103

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en
$ US)*

ZUS.U

0,160

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,074

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,068

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,071

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,075

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,055

FNB BMO de croissance des dividendes américains

ZBDU

0,070

FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts
couvertes)

ZBDU.F

0,070

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars
canadiens

ZUD

0,050

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines

ZWH

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie
cible)

ZWH.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
(parts à flux de trésorerie cible)

ZWS.T

0,413

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
couvert en dollars canadiens

ZHP

0,077

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,093

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts
en $ US)*

ZUP.U

0,086

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
(parts en $ US)*

ZPW.U

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
couvert en dollars canadiens

ZPH

0,120

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,091

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
(parts en $ US)*

ZUCM.U

0,089

Distributions trimestrielles

 NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR
PART ($)

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,074

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,074

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,059

FNB BMO de produits de base généraux

ZCOM

0,000

FNB BMO de produits de base généraux (parts couvertes)

ZCOM.F

0,000

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie
renouvelable (série FNB)

GRNI

0,160

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,346

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,054

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,200

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,497

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,169

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en
dollars canadiens

ZDJ

0,203

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,108

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,793

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en
dollars canadiens

ZUB

0,178

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,205

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,281

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en
dollars canadiens

ESGF

0,260

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,117

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux
couvert en dollars canadiens

DISC

0,069

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux
couvert en dollars canadiens

STPL

0,137

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,334

BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)

ZGIN

0,020

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,300

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,065

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,295

FINB BMO Japon

ZJPN

0,144

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,208

FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et
vendeur

ZLSC

0,135

FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et
vendeur

ZLSU

0,085

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,301

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts
couvertes)

ZTL.F

0,229

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts
en $ US)*

ZTL.U

0,282

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,280

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes
en dollars canadiens

ZLD

0,170

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,270

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

0,190

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en
dollars canadiens

ZLH

0,170

FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays

ZMPW

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes

ZMPC

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions mondiales

ZMPG

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité

ZMLG

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions américaines

ZMPU

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts couvertes)

ZMPU.F

0,000

FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts en $ US)*

ZMPU.U

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,422

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
(parts en $ US)*

ZTM.U

0,398

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,107

FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées

ESGA

0,274

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,210

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,192

FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité

ZIQ

0,138

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,156

FINB BMO MSCI EAEO d'actions sélectionnées

ESGE

0,204

FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations

ZESM

0,157

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,132

FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées

ESGG

0,139

FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées

ZEQL

0,111

FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts
couvertes)

ZEQL.F

0,103

FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts
en $ US)*

ZEQL.U

0,104

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,130

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts
couvertes)

ZUQ.F

0,077

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $
US)*

ZUQ.U

0,083

FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées

ESGY

0,121

FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts
couvertes)

ESGY.F

0,089

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,208

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,207

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,235

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,169

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,129

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
(parts couvertes)

ZMID.F

0,111

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
(parts en $ US)*

ZMID.U

0,123

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,136

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
(parts couvertes)

ZSML.F

0,117

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
(parts en $ US)*

ZSML.U

0,131

FINB BMO S&P/TSX 60

ZIU

0,412

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,243

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,382

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,113

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,390

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,338

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,354

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,387

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*

ZTS.U

0,364

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,250

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,300

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027

ZXCO

0,101

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028

ZXCP

0,101

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029

ZXCQ

0,104

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
couvert en dollars canadiens - Avril

ZAPR

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
couvert en dollars canadiens - Janvier

ZJAN

0,042

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
couvert en dollars canadiens - Juillet

ZJUL

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
couvert en dollars canadiens - Octobre

ZOCT

0,043

Distributions trimestrielles - Réinvesties automatiquement

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

 NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR
PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme
(réinvestissement des parts)

ZCS.L

0,290

FINB BMO obligations fédérales à court terme
(réinvestissement des parts)

ZFS.L

0,190

FINB BMO obligations provinciales à court terme
(réinvestissement des parts)

ZPS.L

0,160

FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des
parts)

ZST.L

0,550

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $
US, réinvestissement des parts)

ZUS.V

0,720

*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZUCM.U, ZTL.U, ZLU.U, ZMPU.U, ZTM.U, ZEQL.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, et ZUS.V.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

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« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. 

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996

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