BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour juin 2026

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de juin 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2026 recevront les distributions en espèces payables le 3 juillet 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 29 juin 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR

PART ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,126 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,124 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,126 FINB BMO obligations totales ZAG 0,039 FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible) ZEQT.T 0,100 FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible) ZBAL.T 0,049 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,163 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,162 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,163 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés

canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés

canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie

cible) ZWC.T 0,333 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires

canadiens ZMBS 0,081 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques

canadiennes ZWB 0,150 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques

canadiennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWB.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques

canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,190 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne

industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,150 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne

industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à

flux de trésorerie cible) ZWA.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur

énergie (parts à flux de trésorerie cible) ZWEN.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

(parts à flux de trésorerie cible) ZWHC.T 0,413 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,170 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts

à flux de trésorerie cible) ZWGD.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,350 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

(parts à flux de trésorerie cible) ZWT.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques

américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques

américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWK.T 0,450 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux

collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux

collectivités (parts à flux de trésorerie cible) ZWU.T 0,625 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,022 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en

dollars canadiens ZEF 0,041 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,148 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,089 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,066 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés européennes ZWP 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie

cible) ZWP.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

(parts à flux de trésorerie cible) ZWE.T 0,333 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,060 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB

active) ZGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés

mondiales à dividendes élevés ZWG 0,190 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés

mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWG.T 0,333 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) ZGIF 0,050 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) ZGRT 0,055 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,112 FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible) ZGRO.T 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut

rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut

rendement ZJK 0,102 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut

rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,096 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,085 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,085 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,057 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,091 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,057 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,028 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,036 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,057 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,034 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,040 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à

moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,048 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à

moyen terme ZIC 0,071 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à

moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,051 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,100 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,050 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,034 FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés ZDIV 0,104 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,059 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,047 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,029 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,026 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à

court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,049 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,103 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en

$ US)* ZUS.U 0,160 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,071 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,075 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,055 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts

couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars

canadiens ZUD 0,050 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés américaines ZWH 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie

cible) ZWH.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes

élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

(parts à flux de trésorerie cible) ZWS.T 0,413 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

couvert en dollars canadiens ZHP 0,077 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,093 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts

en $ US)* ZUP.U 0,086 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

(parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,091 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

(parts en $ US)* ZUCM.U 0,089

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR

PART ($) FNB BMO toutes actions ZEQT 0,074 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,074 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,059 FNB BMO de produits de base généraux ZCOM 0,000 FNB BMO de produits de base généraux (parts couvertes) ZCOM.F 0,000 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie

renouvelable (série FNB) GRNI 0,160 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,346 FNB BMO Conservateur ZCON 0,054 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,200 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,497 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,169 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en

dollars canadiens ZDJ 0,203 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,108 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,793 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en

dollars canadiens ZUB 0,178 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,205 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,281 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en

dollars canadiens ESGF 0,260 FINB BMO communications mondiales COMM 0,117 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux

couvert en dollars canadiens DISC 0,069 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux

couvert en dollars canadiens STPL 0,137 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,334 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) ZGIN 0,020 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,300 FNB BMO Croissance ZGRO 0,065 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,295 FINB BMO Japon ZJPN 0,144 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,208 FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et

vendeur ZLSC 0,135 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et

vendeur ZLSU 0,085 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,301 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts

couvertes) ZTL.F 0,229 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts

en $ US)* ZTL.U 0,282 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,280 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,160 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes

en dollars canadiens ZLD 0,170 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,270 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,190 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en

dollars canadiens ZLH 0,170 FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays ZMPW 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes ZMPC 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions mondiales ZMPG 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité ZMLG 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions américaines ZMPU 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts couvertes) ZMPU.F 0,000 FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts en $ US)* ZMPU.U 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,422 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

(parts en $ US)* ZTM.U 0,398 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,107 FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées ESGA 0,274 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,210 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,192 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,138 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,156 FINB BMO MSCI EAEO d'actions sélectionnées ESGE 0,204 FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations ZESM 0,157 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,132 FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées ESGG 0,139 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées ZEQL 0,111 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts

couvertes) ZEQL.F 0,103 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts

en $ US)* ZEQL.U 0,104 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,130 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts

couvertes) ZUQ.F 0,077 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $

US)* ZUQ.U 0,083 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées ESGY 0,121 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts

couvertes) ESGY.F 0,089 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,208 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,207 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,235 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,169 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,129 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

(parts couvertes) ZMID.F 0,111 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

(parts en $ US)* ZMID.U 0,123 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,136 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

(parts couvertes) ZSML.F 0,117 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

(parts en $ US)* ZSML.U 0,131 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 0,412 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,243 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,382 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,113 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,390 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,338 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,354 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,387 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,364 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,250 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,300 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 ZXCO 0,101 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 ZXCP 0,101 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 ZXCQ 0,104 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée

couvert en dollars canadiens - Avril ZAPR 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée

couvert en dollars canadiens - Janvier ZJAN 0,042 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée

couvert en dollars canadiens - Juillet ZJUL 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée

couvert en dollars canadiens - Octobre ZOCT 0,043

Distributions trimestrielles - Réinvesties automatiquement

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR

PART ($) FINB BMO obligations de sociétés à court terme

(réinvestissement des parts) ZCS.L 0,290 FINB BMO obligations fédérales à court terme

(réinvestissement des parts) ZFS.L 0,190 FINB BMO obligations provinciales à court terme

(réinvestissement des parts) ZPS.L 0,160 FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des

parts) ZST.L 0,550 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $

US, réinvestissement des parts) ZUS.V 0,720

*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZUCM.U, ZTL.U, ZLU.U, ZMPU.U, ZTM.U, ZEQL.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, et ZUS.V.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA, ZWA.T et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA, ZWA.T et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA, ZWA.T et ZDJ.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes (ZDIV, ZGQ, ESGA, ZVC, ZDM, ZIQ, ZEA, ESGE, ZESM, ZEQ, ESGG, ZEQL, ZEQL.F, ZEQL.U, ZUQ, ZUQ.F, ESGY, ESGY.F et ZVU), n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.

L'indice S&P 500, l'indice S&P/TSX 60 et l'indice S&P/TSX composé plafonné sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (SPDJI) et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d'actifs inc.. S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD et S&P 500MD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (S&P), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. à certaines fins. Le FNB BMO pertinent (ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F, ZSML.U, ZIU ou ZCN) n'est ni parrainé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce produit et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans les FNB BMO et la série FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les parts des FNB BMO et de la série FNB peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus pertinent.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996