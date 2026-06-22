BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour juin 2026

BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour juin 2026English
Nouvelles fournies parBMO Financial Group
22 juin, 2026, 07:30 ET
MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de juin 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2026 recevront les distributions en espèces payables le 3 juillet 2026.
La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 29 juin 2026.
Voici les montants des distributions en espèces par part :
Distributions mensuelles
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE
|
DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR
|
FNB BMO TAP AAA
|
ZAAA
|
0,126
|
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)
|
ZAAA.F
|
0,124
|
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*
|
ZAAA.U
|
0,126
|
FINB BMO obligations totales
|
ZAG
|
0,039
|
FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZEQT.T
|
0,100
|
FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZBAL.T
|
0,049
|
FNB BMO TAP BBB
|
ZBBZ
|
0,163
|
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)
|
ZBBZ.F
|
0,162
|
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*
|
ZBBZ.U
|
0,163
|
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus
|
ZBCB
|
0,060
|
FNB BMO canadien de dividendes
|
ZDV
|
0,075
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
|
ZWC
|
0,120
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
|
ZWC.T
|
0,333
|
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires
|
ZMBS
|
0,081
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
|
ZWB
|
0,150
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
|
ZWB.T
|
0,488
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
|
ZWB.U
|
0,190
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne
|
ZWA
|
0,150
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne
|
ZWA.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie
|
ZWEN
|
0,220
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur
|
ZWEN.T
|
0,488
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,160
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC.T
|
0,413
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or
|
ZWGD
|
0,170
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts
|
ZWGD.T
|
0,333
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,350
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
|
ZWT.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
|
ZWK
|
0,145
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques
|
ZWK.T
|
0,450
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux
|
ZWU
|
0,070
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux
|
ZWU.T
|
0,625
|
FINB BMO obligations à escompte
|
ZDB
|
0,022
|
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en
|
ZEF
|
0,041
|
FINB BMO équipondéré banques
|
ZEB
|
0,148
|
FINB BMO équipondéré de FPI
|
ZRE
|
0,089
|
FINB BMO équipondéré services aux collectivités
|
ZUT
|
0,066
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWP
|
0,110
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWP.T
|
0,333
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWE
|
0,120
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWE.T
|
0,333
|
FNB BMO rendement élevé à taux variable
|
ZFH
|
0,060
|
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB
|
ZGDV
|
0,034
|
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,085
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
|
ZWG
|
0,190
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés
|
ZWG.T
|
0,333
|
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)
|
ZGIF
|
0,050
|
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)
|
ZGRT
|
0,055
|
FINB BMO obligations de gouvernements
|
ZGB
|
0,112
|
FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZGRO.T
|
0,058
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
|
ZHY
|
0,059
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
|
ZJK
|
0,102
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut
|
ZJK.U
|
0,096
|
FNB BMO internationales de dividendes
|
ZDI
|
0,085
|
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZDH
|
0,085
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées
|
ZPR
|
0,057
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,091
|
FINB BMO obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,057
|
FINB BMO obligations fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,028
|
FINB BMO obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,036
|
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,057
|
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,034
|
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,040
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
|
ZMU
|
0,048
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
|
ZIC
|
0,071
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
|
ZIC.U
|
0,051
|
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,100
|
FNB BMO revenu mensuel
|
ZMI
|
0,050
|
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,034
|
FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés
|
ZDIV
|
0,104
|
FNB BMO à rendement bonifié
|
ZPAY
|
0,200
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
0,175
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,180
|
FINB BMO obligations à rendement réel
|
ZRR
|
0,059
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,047
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,029
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,026
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
|
ZSU
|
0,049
|
FNB BMO obligations à très court terme
|
ZST
|
0,103
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en
|
ZUS.U
|
0,160
|
FINB BMO obligations totales américaines
|
ZUAG
|
0,074
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,068
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,071
|
FNB BMO américain de dividendes
|
ZDY
|
0,075
|
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
0,055
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains
|
ZBDU
|
0,070
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts
|
ZBDU.F
|
0,070
|
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars
|
ZUD
|
0,050
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWH
|
0,140
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWH.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWH.U
|
0,140
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWS
|
0,120
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes
|
ZWS.T
|
0,413
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
|
ZHP
|
0,077
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,093
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts
|
ZUP.U
|
0,086
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW.U
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPH
|
0,120
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,091
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
|
ZUCM.U
|
0,089
Distributions trimestrielles
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE
|
DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR
|
FNB BMO toutes actions
|
ZEQT
|
0,074
|
FNB BMO ESG Équilibré
|
ZESG
|
0,074
|
FNB BMO Équilibré
|
ZBAL
|
0,059
|
FNB BMO de produits de base généraux
|
ZCOM
|
0,000
|
FNB BMO de produits de base généraux (parts couvertes)
|
ZCOM.F
|
0,000
|
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie
|
GRNI
|
0,160
|
FINB BMO revenu de banques canadiennes
|
ZBI
|
0,346
|
FNB BMO Conservateur
|
ZCON
|
0,054
|
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)
|
ZCPB
|
0,200
|
FINB BMO obligations de sociétés
|
ZCB
|
0,497
|
FNB BMO obligations à escompte de sociétés
|
ZCDB
|
0,169
|
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en
|
ZDJ
|
0,203
|
FINB BMO équipondéré produits industriels
|
ZIN
|
0,108
|
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz
|
ZEO
|
0,793
|
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en
|
ZUB
|
0,178
|
FINB BMO équipondéré banques américaines
|
ZBK
|
0,205
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés
|
ESGB
|
0,281
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en
|
ESGF
|
0,260
|
FINB BMO communications mondiales
|
COMM
|
0,117
|
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux
|
DISC
|
0,069
|
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux
|
STPL
|
0,137
|
FINB BMO infrastructures mondiales
|
ZGI
|
0,334
|
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)
|
ZGIN
|
0,020
|
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)
|
ZGSB
|
0,300
|
FNB BMO Croissance
|
ZGRO
|
0,065
|
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité
|
ZQB
|
0,295
|
FINB BMO Japon
|
ZJPN
|
0,144
|
FINB BMO Japon (parts couvertes)
|
ZJPN.F
|
0,208
|
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et
|
ZLSC
|
0,135
|
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et
|
ZLSU
|
0,085
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
|
ZTL
|
0,301
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts
|
ZTL.F
|
0,229
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts
|
ZTL.U
|
0,282
|
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité
|
ZLB
|
0,280
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité
|
ZLI
|
0,160
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes
|
ZLD
|
0,170
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité
|
ZLU
|
0,270
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*
|
ZLU.U
|
0,190
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en
|
ZLH
|
0,170
|
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales tous pays
|
ZMPW
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions canadiennes
|
ZMPC
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales
|
ZMPG
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions mondiales à faible volatilité
|
ZMLG
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions américaines
|
ZMPU
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts couvertes)
|
ZMPU.F
|
0,000
|
FNB BMO Marché+ d'actions américaines (parts en $ US)*
|
ZMPU.U
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
|
ZTM
|
0,422
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
|
ZTM.U
|
0,398
|
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité
|
ZGQ
|
0,107
|
FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées
|
ESGA
|
0,274
|
FINB BMO MSCI Canada valeur
|
ZVC
|
0,210
|
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens
|
ZDM
|
0,192
|
FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité
|
ZIQ
|
0,138
|
FINB BMO MSCI EAFE
|
ZEA
|
0,156
|
FINB BMO MSCI EAEO d'actions sélectionnées
|
ESGE
|
0,204
|
FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations
|
ZESM
|
0,157
|
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens
|
ZEQ
|
0,132
|
FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées
|
ESGG
|
0,139
|
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées
|
ZEQL
|
0,111
|
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts
|
ZEQL.F
|
0,103
|
FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts
|
ZEQL.U
|
0,104
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité
|
ZUQ
|
0,130
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts
|
ZUQ.F
|
0,077
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $
|
ZUQ.U
|
0,083
|
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées
|
ESGY
|
0,121
|
FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts
|
ESGY.F
|
0,089
|
FINB BMO MSCI américaines valeur
|
ZVU
|
0,208
|
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens
|
ZUE
|
0,207
|
FINB BMO S&P 500
|
ZSP
|
0,235
|
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*
|
ZSP.U
|
0,169
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
|
ZMID
|
0,129
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
|
ZMID.F
|
0,111
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
|
ZMID.U
|
0,123
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
|
ZSML
|
0,136
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
|
ZSML.F
|
0,117
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
|
ZSML.U
|
0,131
|
FINB BMO S&P/TSX 60
|
ZIU
|
0,412
|
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné
|
ZCN
|
0,243
|
FINB BMO obligations à court terme
|
ZSB
|
0,382
|
FNB BMO obligations à escompte à court terme
|
ZSDB
|
0,113
|
FINB BMO TIPS à court terme
|
ZTIP
|
0,390
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)
|
ZTIP.F
|
0,338
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*
|
ZTIP.U
|
0,354
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme
|
ZTS
|
0,387
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*
|
ZTS.U
|
0,364
|
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)
|
ZMSB
|
0,250
|
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)
|
ZZZD
|
0,300
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027
|
ZXCO
|
0,101
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028
|
ZXCP
|
0,101
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029
|
ZXCQ
|
0,104
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
|
ZAPR
|
0,041
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
|
ZJAN
|
0,042
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
|
ZJUL
|
0,041
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
|
ZOCT
|
0,043
Distributions trimestrielles - Réinvesties automatiquement
Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE
|
DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme
|
ZCS.L
|
0,290
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme
|
ZFS.L
|
0,190
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme
|
ZPS.L
|
0,160
|
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des
|
ZST.L
|
0,550
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $
|
ZUS.V
|
0,720
*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZUCM.U, ZTL.U, ZLU.U, ZMPU.U, ZTM.U, ZEQL.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, et ZUS.V.
1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
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MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes (ZDIV, ZGQ, ESGA, ZVC, ZDM, ZIQ, ZEA, ESGE, ZESM, ZEQ, ESGG, ZEQL, ZEQL.F, ZEQL.U, ZUQ, ZUQ.F, ESGY, ESGY.F et ZVU), n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.
L'indice S&P 500, l'indice S&P/TSX 60 et l'indice S&P/TSX composé plafonné sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (SPDJI) et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d'actifs inc.. S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD et S&P 500MD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (S&P), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. à certaines fins. Le FNB BMO pertinent (ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F, ZSML.U, ZIU ou ZCN) n'est ni parrainé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce produit et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.
Les placements dans les FNB BMO et la série FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les parts des FNB BMO et de la série FNB peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.
Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.
Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus pertinent.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.
SOURCE BMO Financial Group
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