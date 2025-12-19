BMO annonce des distributions annuelles réinvesties à l'égard des fonds négociés en bourse BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO English

19 déc, 2025, 15:54 ET

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions annuelles réinvesties aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)1 qui versent des distributions mensuelles, trimestrielles et annuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2026

Il convient de noter que les distributions en espèces seront présentées de manière distincte et qu'elles pourraient s'appliquer à certains FNB BMO et certains fonds de la série FNB versant des distributions annuelles réinvesties.

Voici les montants des distributions annuelles réinvesties par part : 

Nom du fonds

Symbole

Distribution réinvestie ($)

FNB BMO TAP AAA

ZAAA

0,000

FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)

ZAAA.F

0,000

FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*

ZAAA.U

0,000

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,000

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,135

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,070

FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,000

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,105

FNB BMO TAP BBB

ZBBZ

0,000

FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)

ZBBZ.F

0,000

FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*

ZBBZ.U

0,011

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,000

FNB BMO de produits de base généraux

ZCOM

0,630

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)

TOWR

0,300

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)

GRNI

0,000

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,090

FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus

ZBCB

0,110

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

1,880

FNB BMO d'actions canadiennes Plus

ZBEC

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,000

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,417

FINB BMO actions du secteur énergie propre

ZCLN

0,270

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,015

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,070

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,000

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,672

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,000

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or

ZWGD

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,000

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,000

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,170

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,000

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,175

FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens)

ZMT

0,000

FINB BMO équipondéré aurifères mondiales

ZGD

14,680

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,010

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,940

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,270

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,145

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,215

FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens

ZUH

0,000

FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé

ZHU

0,000

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,470

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,000

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,052

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,000

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,185

FNB BMO agriculture mondiale

ZEAT

0,170

FINB BMO communications mondiales

COMM

1,460

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

1,440

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,180

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)

BGDV

1,766

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,000

BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active)

BGEQ

0,910

BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active)

BGHC

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,905

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

BGIF

0,000

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

1,250

BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)

BGIN

0,000

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

BGRT

0,000

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,000

FNB BMO lingots d'or

ZGLD

0,000

FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)*

ZGLD.U

0,000

FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens

ZGLH

0,000

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,040

FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,000

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,155

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,021

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,059

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,120

FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain

ZHC

0,300

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,710

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,090

FINB BMO Japon

ZJPN

0,210

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,000

FINB BMO petites aurifères

ZJG

0,000

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,000

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,000

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,000

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,010

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,013

FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur

ZLSC

0,000

FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur

ZLSU

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,894

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)

ZTL.F

0,130

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*

ZTL.U

0,280

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

2,330

FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité

ZLE

0,000

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,090

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,100

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

2,520

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

1,720

0FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

1,580

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,025

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,020

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,003

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,031

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,020

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*

ZTM.U

0,360

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,000

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,560

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,110

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,060

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

2,620

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,220

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,220

FINB BMO MSCI China ESG Leaders

ZCH

0,000

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,170

FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité

ZIQ

1,240

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,120

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,160

FINB BMO MSCI marchés émergents

ZEM

0,000

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,000

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,160

FINB BMO MSCI India ESG Leaders

ZID

2,450

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

4,160

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,070

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*

ZUQ.U

3,285

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

ESGY

0,160

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,004

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

1,920

FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens

ZQQ

5,650

FINB BMO actions du Nasdaq 100

ZNQ

0,270

FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)*

ZNQ.U

0,000

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,820

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,245

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,570

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,000

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,160

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,240

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,160

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,630

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)

ZMID.F

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*

ZMID.U

0,070

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,150

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)

ZSML.F

0,020

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*

ZSML.U

0,050

FINB BMO S&P/TSX 60

ZIU

0,200

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,020

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,015

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZCS.L

0,290

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,040

FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZFS.L

0,190

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,000

FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZPS.L

0,160

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,000

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,400

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,025

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,010

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,070

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,050

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*

ZTS.U

0,000

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB)

ZFC

2,660

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB)

ZFN

5,260

FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR

ZXLC

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR  (parts couvertes)

ZXLC.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR

ZXLY

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes)

ZXLY.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR

ZXLP

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes)

ZXLP.F

0,360

FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR

ZXLE

0,100

FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes)

ZXLE.F

0,070

FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR

ZXLF

0,020

FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes)

ZXLF.F

0,030

FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR

ZXLV

0,010

FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes)

ZXLV.F

0,070

FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR

ZXLI

0,070

FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes)

ZXLI.F

0,020

FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR

ZXLB

0,050

FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes)

ZXLB.F

0,730

FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR

ZXLR

0,100

FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes)

ZXLR.F

1,100

FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR

ZXLK

1,970

FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes)

ZXLK.F

3,750

FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR

ZXLU

0,040

FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes)

ZXLU.F

0,040

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,160

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,000

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027

ZXCO

0,000

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028

ZXCP

0,000

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029

ZXCQ

0,000

BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB)

ZACE

0,000

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,463

FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZST.L

0,550

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,000

FNB BMO obligations américaines à très court terme (accumulation des parts en $ US*)

ZUS.V

0,720

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,966

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,162

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,300

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

2,690

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

2,140

FNB BMO de croissance des dividendes américains

ZBDU

0,000

FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)

ZBDU.F

0,000

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,455

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens

ZAPR

0,119

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens

ZJAN

0,078

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens

ZJUL

0,089

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens

ZOCT

0,000

FNB BMO ciblé d'actions américaines

ZBEU

0,000

FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes)

ZBEU.F

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,000

FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline

ZBVU

0,380

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,070

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,090

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,070

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,000

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,000

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,000

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,000

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,000

BMO Fonds leadership féminin (série FNB)

WOMN

0,000

*Les montants des distributions réinvesties par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUS.V, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc.,un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc, (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés, Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc et tout FNB BMO lié,

NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).

S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F, ZSML.U, ZIU et ZCN. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. 

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

