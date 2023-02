TORONTO, 7 février 2023 /CNW/ - À l'approche de la Saint-Valentin, les amoureux se creusent les méninges pour trouver des cadeaux plus créatifs que les fleurs traditionnelles ou des chocolats pour exprimer leur amour. Heureusement, BLUETTI a mis en place des rabais considérables sur les générateurs solaires depuis le 6 février pour célébrer avec une personne spéciale à la maison, à l'extérieur ou sur la route.

Le modèle AC500, le plus important lancé en 2022, est maintenant vendu à un prix avantageux sur le site Web de BLUETTI Canada et le magasin Amazon. Son prix d'ouverture est offert jusqu'au 28 février. Ne manquez pas nos meilleures offres : un onduleur de 5 000 W et une capacité d'extension de 3 072 Wh à 18 432 Wh lorsqu'il fonctionne avec des batteries B300S LFP. Le débit d'entrée maximum de 8 000 (PV+CA) permet une vitesse de chargement rapide : le chargement de 0 à 80 % de la capacité prend moins d'UNE HEURE.

Il est frustrant de perdre l'électricité de manière inattendue lorsque l'on passe du temps de qualité à la maison ou dans la nature. AC200MAX dispose d'une batterie LifePO4 de qualité supérieure pour fournir plus de 3 500 cycles de vie. Il offre également un onduleur PSW de 2 200 W et d'une capacité de 2 048 W pour répondre à la plus grande partie de la demande de puissance, qui peut être prolongée en se connectant à des batteries d'extension B230 ou B300.

Promenez-vous dans les merveilles de la nature, où il y a de l'air pur, des acres de bois et des ruisseaux qui coulent. Les stations d'alimentation portables comme les modèles EB3A, EB55, ou EB70S de BLUETTI permettent de charger les téléphones cellulaires, les émetteurs-récepteurs portatifs, les caméras, les cafetières, les mini-réfrigérateurs et plus encore. La commande intuitive de l'application BLUETTI facilite la surveillance de la mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le téléphone cellulaire!

Profitez d'un mode de vie solaire grâce aux panneaux solaires PV68, PV120, PV200 et PV350 de BLUETTI. Il suffit d'installer le panneau solaire et de régler l'inclinaison en fonction de l'intensité de la lumière du soleil pour générer l'apport solaire optimal. Grâce à un taux de conversion du panneau solaire pouvant atteindre 23,4 %, les batteries peuvent rapidement capter l'énergie solaire et faire fonctionner vos appareils électroniques pendant des heures. Atteindre l'autonomie énergétique n'a jamais été aussi facile!

BLUETTI lancera la campagne BLUETTILOVE pendant la vente de la Saint-Valentin. Les participants peuvent télécharger des photos et partager leurs histoires d'amour ou publier des SMS anonymes pour exprimer leur affection. Des EB3A, des PV68 et des coupons de 20 $ CA seront remis aux gagnants. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.bluettipower.ca/pages/valentines-day-sale.

