TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - BLUETTI, un chef de file mondial des solutions portables d'alimentation électrique et de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux produits au Canada : la centrale électrique portable BLUETTI Elite 400 et l'alternateur unifié et hub énergétique intelligent solaire BLUETTI Charger 2. Lancés simultanément le 6 janvier, les deux produits sont disponibles à l'échelle nationale à prix préférentiel pendant une durée limitée.

BLUETTI lance la centrale électrique portable Elite 400 et le chargeur d'alternateur Charger 2 au Canada

Conçu pour l'alimentation de secours résidentielle et l'utilisation en atelier, le modèle Elite 400 offre une puissance de grande capacité dans un format portable. Il dispose d'une capacité de batterie de 3 840 Wh et d'une puissance nominale de 2 600 W, ce qui lui permet d'alimenter des appareils ménagers essentiels comme les réfrigérateurs, les outils électriques et l'équipement de bureau à domicile en cas de panne de courant. Des roulettes intégrées et une poignée télescopique facilitent la mobilité autour de la maison, offrant une solution pratique en remplacement des systèmes de secours fixes.

L'Elite 400 permet également la recharge rapide et flexible grâce à des entrées CA et solaires, atteignant jusqu'à 80 % de charge en 70 minutes environ. Les fonctions intelligentes de gestion de l'alimentation, y compris la surveillance à distance et le contrôle d'alimentation programmé via l'application BLUETTI, améliorent la facilité d'utilisation pour les propriétaires au quotidien.

Le BLUETTI Elite 400 est lancé avec un prix préférentiel à partir de 1 899 $, offrant aux propriétaires une option d'alimentation de secours de grande capacité sans nécessiter une installation permanente.

Pour les propriétaires de véhicules récréatifs, les vanlifers et les voyageurs terrestres, le BLUETTI Charger 2 propose une approche unifiée de la gestion de l'énergie sur la route. En combinant la charge de l'alternateur et l'entrée solaire dans un hub intelligent unique, le Charger 2 permet aux deux sources d'alimentation de fonctionner simultanément, offrant une puissance de charge totale allant jusqu'à 1 200 W. Cela permet une recharge beaucoup plus rapide que les systèmes traditionnels des véhicules.

Compatible avec 95 % des stations électriques portables tierces, le Charger 2 utilise la même infrastructure de câblage que son prédécesseur, ce qui permet aux utilisateurs actuels du Charger 1 de procéder à une mise à niveau grâce à un simple remplacement direct. Au-delà de la recharge, il sert de centre de contrôle pour les systèmes d'énergie des véhicules, gère la distribution de l'énergie pendant la conduite ou le stationnement et aide à protéger la batterie de démarrage du véhicule.

Le BLUETTI Charger 2 est lancé au Canada à un prix préférentiel de 499 $, avec un prix spécial de 149 $ pour les mises à niveau offert aux propriétaires actuels de Charger 1 pour un temps limité.

