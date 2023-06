TORONTO, 12 juin 2023 /CNW/ - BLUETTI, un chef de file des produits de stockage d'énergie, présentera sa toute nouvelle station d'alimentation mobile AC180 le 20 juin, à 19 h (HAP). Doté de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, ce nouveau produit est idéal pour les activités de plein air, les systèmes de secours d'urgence et plus encore.

Grande puissance et capacité exceptionnelle dans une petite trousse

À seulement 17 kg, le modèle AC180 offre une puissance de 1 800 W et une capacité de 1 152 Wh, ce qui en fait un petit appareil puissant pour répondre à différents besoins d'alimentation. Le mode Power Lifting qui augmente la sortie c.a. jusqu'à 2700 W permet le fonctionnement facile d'appareils puissants comme des bouilloires, des séchoirs à cheveux, des micro-ondes, etc.

Pour une alimentation supplémentaire, la station AC180 peut être connectée à une batterie externe B230 de 3 072 Wh ou B300 de 2 048 Wh, qui servent de batterie externe. Tout ensemble AC180 comprend un câble de connexion P090D à DC7909.

Recharge à la vitesse de l'éclair

Même lorsque vous vous aventurez loin du réseau, la source d'alimentation fiable de la station AC180 est disponible en tout temps. Le chargeur turbo 1 440 W permet de charger l'appareil de 0 % à 80 % en environ 45 minutes, ce qui fait en sorte que vous avez accès à une grande puissance en tout temps

Alimentation sans interruption

Grâce au système d'alimentation sans interruption (ASI), vous n'avez plus à vous soucier de perdre des données ou de subir des dommages matériels en cas de panne de courant. La station AC180 permet de détecter automatiquement les pannes et prend la relève en 20 ms.

Source d'alimentation fiable et tranquillité d'esprit

Dans un souci de sécurité et de longévité, BLUETTI utilise des cellules de batterie LiFePO4 sécuritaires et durables et offre une garantie de 5 ans de premier plan garantissant une utilisation sans tracas.

Contrôle et suivi simples

En plus d'un écran ACL de 1,7 po et d'une plus grande police de caractères facilitant la visibilité, la station AC180 prend également en charge une application intelligente BLUETTI assurant une surveillance en temps réel et un contrôle à distance par téléphone. Il est maintenant possible de configurer le système et de faire les mises à jour OTA avec une simple pression du doigt.

Disponibilité

La station AC180 sera en vente dès le 20 juin. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais l'attente en vaudra la peine.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI est déterminée à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BLUETTI à https://www.bluettipower.ca/ ou suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/bluetti.ca/

Instagram : https://www.instagram.com/bluetti_canada/

Twitter : https://twitter.com/bluetti_inc

YouTube : https://www.youtube.com/@BLUETTIOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2096657/AC180__1920_1080____2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tara Fu, [email protected]