TORONTO, 3 juillet 2023 /CNW/ - BLUETTI, un pionnier de l'industrie du stockage d'énergie renouvelable, lance sa promotion Prime Day du 1er au 20 juillet avec de très bonnes aubaines sur Amazon et son site Web.

Voici quelques faits saillants de cet événement :

AC200P : Centre d'alimentation en déplacement

Idéal pour le camping et les VR, l'AC200P est doté d'une batterie 2 000 Wh et d'une puissance de sortie c.a. de 2 000 W (capacité de 4 800 W). Savourez une tasse de chocolat chaud ou de café par une matinée fraîche et réchauffez-vous avec une couverture électrique pendant une nuit en camping, grâce à un seul AC200P de BLUETTI. De plus, sa charge solaire de 700 W assure des séjours prolongés même dans les endroits éloignés.

AC180 : Une alimentation mobile robuste en tout lieu

L'AC180 est une solution compacte mais puissante pour les projets de recouvrement, de bricolage et de secours d'urgence. Avec un poids de 17 kg, l'AC180 est équipé d'une batterie LiFePO4 de 152 Wh et d'une sortie c.a de 1 800 W (surtension de 2 700 W) pour fournir toute la puissance nécessaire. L'AC180 est également doté d'une fonction d'alimentation sans interruption (ASI), assurant ainsi une pleine productivité lors du travail à domicile.

AC60 : Explorez davantage le plein air

L'AC60 de 9,1 kg est le compagnon parfait pour la voile, la pêche et la navigation de plaisance grâce à une cote IP65 pour la résistance à l'eau. En plus de sa capacité de 403 Wh, il peut se connecter à deux batteries B80 pour un maximum de 2 015 Wh. Faites plus d'économies avec le prix pour les achats de première heure jusqu'au 20 juillet grâce au code de réduction PRAC60.

EB3A et EB70S : Alimentation portable pour le camping

L'EB3A et l'EB70S pèsent respectivement 4,6 kg et 9,7 kg et offrent beaucoup de jus. Ces boîtiers d'alimentation portatifs sont dotés de multiples prises pour recharger divers produits essentiels pour l'extérieur. Leur charge passe-partout permet un fonctionnement en douceur à partir de prises murales, de voitures ou de panneaux solaires.

Autres avantages pendant l'événement

Pour les commandes passées les 11 et 12 juillet, les acheteurs tripleront leurs dollars BLUETTI et recevront des cadeaux correspondants en fonction de leurs achats spécifiques. Consultez les solutions énergétiques abordables dès maintenant sur https://www.bluettipower.ca/

À propos de BLUETTI

Fort d'un engagement inébranlable à l'égard de solutions en matière de durabilité et d'énergie verte, BLUETTI s'est imposé comme chef de file mondial depuis sa création. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI ne se contente pas d'améliorer nos expériences domestiques, mais contribue également à un avenir durable pour notre planète. Avec des clients dans plus de 100 pays, BLUETTI a gagné la confiance de millions de personnes, transformant la façon dont nous exploitons et utilisons l'énergie.

