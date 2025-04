BLUETTI renforce les programmes éducatifs de Leave No Trace grâce à des solutions novatrices en matière d'énergie propre.

TORONTO, 6 avril 2025 /CNW/ - BLUETTI, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions d'énergie propre, a annoncé un partenariat avec Leave No Trace, un organisme sans but lucratif qui se consacre à favoriser des pratiques de plein air responsables. Cette collaboration s'appuie sur un engagement commun en matière d'ESG, en intégrant des solutions d'énergie propre dans les aventures de plein air pour des loisirs et un mode de vie de plein air plus durables.

« Depuis plus d'une décennie, nous soutenons l'exploration responsable de la nature grâce à des solutions d'énergie propre qui réduisent au minimum notre empreinte environnementale, » a déclaré James Ray, porte-parole de BLUETTI. « Notre alliance avec Leave No Trace provient d'une résonance profonde avec le développement durable. Ensemble, nous prenons des mesures concrètes pour réduire l'impact environnemental, respecter la faune et plus encore. »

Alimenter les équipes en déplacement sans laisser de trace grâce à l'énergie propre

Depuis 1999, l'équipe de formation de Leave No Trace a transformé les sentiers en salles de classe, attirant des milliers de randonneurs, de campeurs et d'aventuriers partout aux États-Unis.

Dans le cadre de leur mission d'inspirer des loisirs de plein air responsables, les éducateurs itinérants utilisent le générateur BLUETTI Elite 200 V2 solar comme un exemple vivant de consommation responsable d'énergie dans la nature.

Fonctionnant à un chuchotement de 16 dB, l'Elite 200 V2 assure une perturbation minimale de la faune et des autres aventuriers. De plus, le générateur solaire fournit une source d'énergie propre et sans fumée pour la cuisson à l'extérieur, réduisant ainsi les risques de feux de forêt. Pour réduire davantage l'empreinte carbone, les membres de l'équipe peuvent stocker l'énergie excédentaire de leurs véhicules en installant le chargeur d'alternateur BLUETTI Charger 1. En plus du panneau solaire portable de 200 W, ils peuvent se recharger en déplacement à l'aide de l'énergie solaire.

Faire de l'énergie propre le nouveau marqueur de sentier

Alors que la vie en plein air dépend de plus en plus des solutions énergétiques, BLUETTI et Leave No Trace redéfinissent l'exploration durable de la nature avec l'énergie propre. Ce partenariat améliore la consommation d'énergie de plein air respectueuse de l'environnement tout en faisant la promotion des principes de Leave No Trace, contribuant ainsi à une planète plus verte pour les générations futures.

À propos de BLUETTI

BLUETTI est un défenseur engagé du développement durable incarnant les initiatives ESG. Grâce à des projets comme LAAF, BLUETTI aide les communautés hors réseau en Afrique à accéder à une énergie abordable et durable. La combinaison de l'expertise, de la fiabilité et de l'accent mis sur les besoins réels est ce qui fait confiance à BLUETTI dans plus de 110 pays et régions. Visitez BLUETTI à https://www.bluettipower.ca/.

À propos de Leave No Trace

En utilisant le pouvoir de la science, de l'éducation pour tous et de l'intendance pour soutenir et protéger la nature, Leave No Trace a pour mission d'assurer un avenir durable pour le plein air. Pour en savoir plus : www.LNT.org.

