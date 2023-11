TORONTO, 17 novembre 2023 /CNW/ - À l'approche du Vendredi fou 2023, BLUETTI , pionnier des solutions d'alimentation électrique portable, offre des prix imbattables sur ses produits pendant la saison de magasinage, dès le 17 novembre. De plus, l'entreprise lancera sa nouvelle génératrice AC70.

image

Les AC300+B300 et AC500+B300S ont une conception modulaire qui permet aux propriétaires d'augmenter leur capacité au fur et à mesure que leurs besoins augmentent. Avec une commutation de 20 millisecondes, elles assurent une alimentation continue pour les appareils ménagers essentiels pendant les pannes d'électricité. Lorsqu'il est connecté à des panneaux solaires, le système AC300 peut recueillir 2 400 watts d'énergie solaire, et le système AC500 peut recueillir jusqu'à 3 000 watts pour passer au travers des pannes d'électricité prolongées. À noter que le système AC500 peut fonctionner à pleine puissance à des températures aussi basses que -20 °C.

Le BLUETTI AC180 compact fournit 1 800 W d'alimentation sans interruption au milieu d'une panne d'électricité ou sur la route. Sa recharge efficace de 1 440 W en CA peut faire passer la batterie de 1 152 Wh de déchargée à chargée à 80 % en 45 minutes en mode Turbo Charge. Lorsque la génératrice est connectée à des panneaux solaires, elle se charge à 500 W au soleil, et tous les détails de charge sont accessibles dans l'application BLUETTI qui l'accompagne.

BLUETTI AC200MAX reste une excellente option pour l'alimentation intérieure et extérieure. Sa capacité extensible de 2 048 Wh à un maximum de 8 192 Wh, ses 16 prises et sa double charge efficace de 1 400 W sont les raisons pour lesquelles elle est toujours en tête des ventes.

La nouvelle AC70 ne pèse que 10,2 kg et offre 1 000 W de puissance continue, avec la capacité de fournir 2 000 W de puissance en mode Power Lifting. Grâce aux options de chargement rapide et à une entrée CA de 850 W pour un chargement de 0 à 80 % en seulement 45 minutes, cette batterie puissante de 768 W est idéale pour les courts trajets.

L' EB3A de 4,6 kg pompe 600 W de courant alternatif à partir de sa petite batterie de 268 Wh. Ses 9 prises polyvalentes rechargent tous les articles de première nécessité en plein air en même temps. La batterie est dotée d'une double charge CA et solaire rapide de 430 W qui passe de déchargée à chargée en un temps remarquable situé entre 1,2 et 1,7 heure.

Le Vendredi fou de BLUETTI offre également des cadeaux spéciaux, des dollars BLUETTI multipliés, des coupons exclusifs et plus encore. Ne manquez pas ces offres exclusives du 17 au 27 novembre.

