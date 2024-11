TORONTO, 13 novembre 2024 /CNW/ - BLUETTI, un leader des solutions d'énergie durable, a lancé Elite 200 V2, une station d'alimentation portable haute performance conçue pour l'alimentation de secours à domicile et les aventures en plein air. S'appuyant sur le succès de l'AC200P, l'Elite 200 V2 combine une durée de vie améliorée, une conception compacte et une puissance de sortie élevée dans une unité élégante et économe en espace.

Une puissance durable grâce à une technologie de batterie avancée

Le modèle Elite 200 V2 comprend des batteries LiFePO4 (LFP) avec une impressionnante durée de vie de plus de 6 000 cycles de charge, ce qui garantit 17 ans d'utilisation, soit 12 fois plus que les batteries au lithium-ion typiques. Il s'agit également de la première centrale électrique à réussir 33 tests rigoureux de batterie CNAS, offrant une fiabilité exceptionnelle pour les applications domestiques et extérieures.

Alimentation fiable pour l'alimentation de secours à domicile et les activités en plein air

Avec une puissance de 2 600 W et une capacité de 2 073,6 Wh, le modèle Elite 200 V2 peut alimenter des appareils ménagers essentiels comme des réfrigérateurs, des lumières et des routeurs pendant les pannes d'électricité. Il peut faire fonctionner un réfrigérateur de 100 W jusqu'à 16,8 heures, prévenant ainsi la détérioration des aliments en cas d'urgence. Pour le camping, les voyages en VR et la vie hors réseau, il alimente des appareils comme les micro-ondes, les cafetières et les chauffe-eau. De plus, le mode Power Lifting augmente la puissance à 3 900 W pour les appareils à haute demande comme les plaques chauffantes et les séchoirs à cheveux.

Conception compacte avec efficacité maximale

Mesurant seulement 13,7 x 9,8 x 12,6 pouces, le modèle Elite 200 V2 offre une puissance de 2 kW dans une unité 40 % plus petite que son prédécesseur. Cette conception compacte, rendue possible par des cellules LFP prismatiques avancées et une structure interne sans fil, est parfaite pour les VR, les petites maisons et les installations de camping.

Recharge rapide et adaptabilité à l'énergie solaire

Le Elite 200 V2 se charge à 80 % en seulement 50 minutes avec une double configuration CA et solaire. Le chargeur de voiture facultatif de 560 W fournit une charge complète en moins de 4 heures, tandis que l'entrée solaire de 1 000 W et le suivi solaire intégré permettent une charge hors réseau, vous assurant ainsi d'être toujours prêts pour l'aventure.

Prix et disponibilité

Le BLUETTI Elite 200 V2 est offert au prix de 1 599 $ CA jusqu'au 3 décembre 2024 sur le site Web de BLUETTI et sur Amazon. Utilisez le code : ELITE200 pour une réduction de 5 % sur le site Web seulement.

À propos de BLUETTI

BLUETTI est un leader mondial des solutions d'énergie propre, qui se consacre à fournir un stockage d'énergie innovant et écologique pour une utilisation résidentielle et extérieure. Grâce à des initiatives comme le programme LAAF, BLUETTI se consacre à fournir de l'électricité à un million de familles africaines dans des zones non raccordées au réseau. En mettant l'accent sur la qualité et la satisfaction de la clientèle, BLUETTI exerce ses activités dans plus de 110 pays dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553643/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455572/5017586/BLUETTI_new_Logo.jpg

