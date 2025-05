Blocus forestier : le manque d'écoute de la CAQ provoque une crise

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Alors que la crise dans le secteur forestier prend une ampleur inquiétante, avec notamment des blocus autochtones actifs en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement de la CAQ doit être tenu pleinement responsable de la situation actuelle. Loin de favoriser la concertation, l'approche unilatérale adoptée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a mené à une impasse politique et sociale, qui menace directement des centaines d'emplois dans le secteur forestier.

Ce résultat prévisible est la conséquence directe de l'incapacité de la CAQ à entreprendre un dialogue social avec tous les partenaires clés du milieu forestier. Le projet de loi 97, censé renforcer la prévisibilité et protéger les emplois, est aujourd'hui en flagrant décalage avec la réalité : celle d'un climat de tension croissante, d'un dialogue brisé et de risques imminents de mises à pied.

« Cela fait des mois que nous voyons venir cette crise et que nous exigeons la mise sur pied d'une véritable concertation. En l'absence de leadership de la part de nos élus, nous avons organisé un Sommet sur la forêt à Chicoutimi pas plus tard que la semaine dernière et tendu la main aux Premières Nations. L'avenir de nos jobs en dépend. Il faut se parler et trouver des voies de passage. En laissant perdurer les conflits, le gouvernement aura fort à faire pour expliquer à nos membres pourquoi ils se ramassent sur le chômage », tonnent les leaders des syndicats représentant la totalité des travailleurs et travailleuses de la foresterie du Québec, Denis Bolduc de la FTQ, Daniel Cloutier d'Unifor, Nicolas Lapierre du Syndicat des Métallos, Kevin Gagnon de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et Luc Vachon de la CSD.

Un modèle à sens unique dépassé

Alors que Québec s'isole dans ses processus décisionnels, d'autres provinces aux prises avec des défis similaires font le choix de la collaboration. Le gouvernement britanno-colombien a récemment annoncé la création d'un Conseil consultatif provincial sur la foresterie (Provincial Forestry Advisory Council), un espace permanent de dialogue multipartite chargé de formuler des recommandations en matière de gestion forestière durable, en appui aux communautés et aux travailleurs et travailleuses.

« Le contraste est frappant. Plutôt que de décrier ceux qui "ne comprennent pas", il est temps pour le Québec de suivre l'exemple : ouvrir le dialogue, reconnaître la légitimité des voix autochtones, écologistes, syndicales et industrielles, et construire des compromis solides », exposent les dirigeants syndicaux.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

