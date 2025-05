Des centaines de salarié-es de la STM se rassemblent pour exiger le retrait des reculs dans leurs conditions de travail

MONTRÉAL, le 25 mai 2025 /CNW/ - Des centaines d'employé-es d'entretien de la STM sont rassemblés pour exiger que leur employeur retire ses demandes limitant la conciliation travail-famille et favorisant le recours à la sous-traitance. En négociation depuis plus d'un an, ces travailleurs et ces travailleuses accentuent la pression pour améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires. La grève qui était annoncée pour le 25 mai a dû être reportée pour convenir des services essentiels à maintenir. Le syndicat déposera un nouvel avis de grève dans les prochains jours.

La STM roule grâce au travail des employé-es d'entretien

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN qui représente près de 2400 employé-es d'entretien de la STM déplore que l'employeur maintienne ses demandes de reculs dans les conditions de travail, ce qui nuit à la progression de la négociation. La création d'horaires de soir, de nuit et de fin de semaine et le déplacement de personnel n'aideront en rien à attirer et retenir le personnel. Pour le syndicat, il faut plutôt freiner la sous-traitance et la privatisation, améliorer la conciliation famille-travail et implanter des mesures pour attirer et retenir le personnel.

Le 16 février dernier, les travailleuses et travailleurs ont voté à 97 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Les discussions se poursuivent avec l'employeur et le Tribunal administratif du travail (TAT) pour établir la liste des services essentiels à maintenir durant la grève.

« On lance un signal clair à la STM aujourd'hui : les reculs dans nos conditions de travail doivent aller à la poubelle pour qu'on poursuive la négociation. Les défis auxquels fait face la STM sont trop grands pour se mettre à dos les employé-es d'entretien. Si on veut entretenir nos infrastructures et implanter l'électrification, il faut miser sur notre expertise, pas sur la sous-traitance », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

« Les employé-es des sociétés de transport sont au rendez-vous chaque jour à Montréal, comme partout au Québec, pour transporter la population. On apprenait récemment que près de la moitié des stations de métro sont en mauvais état. Pour bien les entretenir, on va avoir besoin de personnel qualifié. La STM doit miser sur l'expertise de son personnel et bouger à la table de négociation », explique Frédéric Brun, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Les employé-es de la STM se mobilisent depuis des semaines pour que ça bouge à la table de négociation. Ils sont ici aujourd'hui pour que leur employeur et le gouvernement leur démontrent enfin le respect auquel elles et ils ont droit et retirent leurs demandes inacceptables. Les actions de mobilisation vont continuer jusqu'à l'obtention d'un bon règlement », poursuit Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« Le Québec a un grand retard en transport collectif public. N'importe qui qui a voyagé un peu peut le constater. Pourtant, le gouvernement continue de sous-financer le transport collectif. C'est dans la direction inverse qu'il faut aller. Le temps presse de prendre le virage de la transition juste en misant sur des emplois durables comme ceux des employé-es d'entretien de la STM », de conclure François Enault, 1er vice-président de la CSN.

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens, et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]