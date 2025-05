/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de la FTQ et du Syndicat des Métallos en lien avec les négociations à la Société des traversiers du Québec/

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec convient les médias à un point de presse lundi matin 26 mai à 10 h au sujet des négociations à la Société des traversiers du Québec.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, ainsi que le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre, accompagné du représentant syndical des Métallos responsable de la négociation dans le secteur maritime, Luc Laberge, y feront une annonce importante.

La section locale 9599 du Syndicat des Métallos représente notamment les 150 officiers de navigation et les officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec (STQ). Ces derniers se sont dotés au début du mois d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun dans une proportion de 91 %. Les Métallos représentent aussi 120 syndiqué.e.s non brevetés des traverses de L'Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive, Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola, L'Isle-aux-Grues/Montmagny.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Point de presse Date : Lundi 26 mai Heure : 10 heures Lieu : Devant l'entrée de la traverse Québec-Lévis

10, rue des Traversiers, Québec

Devant l'entrée des piétons (à côté du débarcadère des taxis) Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ; Nicolas Lapierre, directeur québécois des Métallos;

Luc Laberge, représentant syndical des Métallos responsable de la négociation dans le secteur maritime

Le Syndicat des Métallos a déposé une plainte pour négociations de mauvaise foi à l'encontre de la STQ, en lien avec les négociations particulièrement ardues et longues à la fois pour les officiers mécaniciens et de navigation et pour les syndiqués non-brevetés.

Les officiers de la STQ n'ont pas eu de hausse salariale depuis avril 2022 et sont sans contrat de travail depuis avril 2023.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

