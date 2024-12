Bloc opératoire de l'hôpital de La Tuque - « La CAQ et Santé Québec attendent-elles qu'il y ait des morts ? »

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Malgré la mobilisation des citoyens, du milieu des affaires et des politiciens municipaux, la CAQ et Santé Québec n'ont toujours pas présenté de plan concret pour rouvrir sans délai le bloc opératoire de l'hôpital de La Tuque. À l'aube du temps des Fêtes, il en va de la sécurité de la population. Attendez-vous un drame ?

« N'attendons pas qu'il y ait des complications, voire un décès, avant de rouvrir le bloc opératoire de l'hôpital de La Tuque », réclame Dominique Patenaude, présidente du Syndicat du Personnel Paratechnique, des Services Auxiliaires et de Métier du CIUSSS MCQ (SPPSAM-CIUSSS-MCQ). « C'est toute la région de La Tuque qui dépend de ce service essentiel. »

« Voilà des années que nous demandons un statut particulier pour cet établissement névralgique », ajoute Dominique Patenaude. « Il est urgent de mettre en place les bonnes conditions pour attirer les travailleuses et les travailleurs. Mais, surtout, les conditions nécessaires pour retenir le personnel dans le Haut-Saint-Maurice. »

Aberration

« Il est totalement aberrant que des malades doivent prendre la route sur 130 km pour recevoir des soins à Shawinigan », évalue Dominique Patenaude. « Et si la route est bloquée par un accident, par des conditions météo défavorables ? Je n'ose pas penser aux conséquences malheureuses… »

« Plutôt que d'imposer des compressions budgétaires de 1,5 milliard $ au réseau public, la CAQ et Santé Québec devraient venir voir les conséquences de leurs décisions », invite Dominique Patenaude. « Et trouver sans délai une solution pour offrir le service essentiel auquel a droit la population du Haut-Saint-Maurice. »

Le Syndicat du Personnel Paratechnique, des Services Auxiliaires et de Métier du CIUSSS MCQ (SPPSAM-CIUSSS-MCQ) compte environ 6700 membres.

Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Celle-ci regroupe près de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel.

