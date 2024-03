BURFORD, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada, a révélé sa couleur extérieure de l'année 2024, « Pacifique » (WSC76-9), une teinte dramatique et parfaitement équilibrée qui s'inspire du bleu profond de la mer.

Le nom « Pacifique » évoque le calme et la complexité de l'océan lui-même, qui a été nommé pour ses intervalles paisibles, et invite à une approche audacieuse, mais raffinée de l'esthétique extérieure marquant le début d'une nouvelle saison de choix de couleurs audacieuses pour les quartiers canadiens.

« Depuis plusieurs années maintenant, les Canadiens ont adopté des tons neutres pour l'extérieur de leurs maisons, mais avec « Pacifique », nous sommes entrés dans une ère nouvelle, plus dynamique », a mentionné Kristen Gear, conceptrice principale et spécialiste de couleurs, Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « La couleur Pacifique sera un choix de couleur percutant pour de nombreuses années à venir. Il s'agit d'une influence à la fois calme et audacieuse qui équilibre l'agitation de nos vies occupées à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. »

Avec « Pacifique », les propriétaires et les concepteurs peuvent conférer à tout extérieur une touche distincte et personnelle tout en lui permettant de demeurer intemporel et raffiné.

« Ce bleu nuancé harmonieux crée non seulement une atmosphère paisible, mais s'intègre également de manière transparente à différents styles architecturaux, ce qui en fait un choix polyvalent et élégant », a mentionné Kristen Gear.

La pièce maîtresse des tendances de couleurs extérieures BeautiTone 2024, « Pacifique », est l'une des cinq magnifiques teintes de la palette de couleurs de 2024, ainsi que sept autres couleurs neutres. La couleur de l'année et les palettes des tendances de couleurs extérieures de 2024 de BeautiTone sont disponibles en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Home Building Centre et Home Hardware Building Centre du Canada. La couleur « Pacifique » et les autres couleurs sont disponibles dans la vaste gamme de produits de peinture et de teinture de BeautiTone.

Pour en savoir plus sur la couleur « Pacifique » ou sur les palettes des tendances de couleurs 2024, visitez votre magasin local ou apprenez-en davantage en visitant le site homehardware.ca/fr/beautitone-ecoty-2024.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de la division Peinture BeautiTone et produits de marque Home de Home Hardware Stores Limited se trouvant à Burford, en Ontario, celle-ci est l'une des installations de fabrication de peinture parmi les plus modernes en Amérique de Nord. La division Peinture BeautiTone et produits de marque Home distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures et les teintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol. En tant que marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada, BeautiTone est vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware, partout au pays. BeautiTone produit de la peinture et des produits pour la maison de première qualité disponibles dans ses séries Designer, Pure, Signature, Wood-Shield et PRO depuis 1980. Pour en savoir plus sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire appartenant aux marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

