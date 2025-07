MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Après le succès de son implantation à Laval et à Terrebonne, BIXI élargit son réseau sur la couronne nord de l'île de Montréal avec l'arrivée du service dans les villes de Saint-Eustache et de Deux-Montagnes. Avec un total de 13 nouvelles stations garnies de 130 vélos, dont 65 vélos à assistance électrique, le réseau BIXI de la Rive-Nord compte désormais quatre pôles, offrant aux citoyens une solution de transport complémentaire parfaitement intégrée aux infrastructures locales. Cette expansion, fruit d'une collaboration entre les deux municipalités, fait partie d'une vision régionale de développement de réseau de vélos en libre-service sur la Rive-Nord.

De gauche à droite : Denis Martin, maire de Deux-Montagnes ; Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal ; et Pierre Charron, maire de Saint-Eustache. (Groupe CNW/BIXI Montréal)

Un réseau interconnecté

L'implantation à Saint-Eustache comprend 8 stations entièrement électrifiées totalisant 40 vélos à assistance électrique et 40 vélos mécaniques. À Deux-Montagnes, ce sont 5 stations électrifiées qui sont déployées avec 25 vélos électriques et 25 mécaniques. Ces nouveaux points de service créent des connexions stratégiques avec le réseau existant de Laval et ses 75 stations. En s'arrimant directement à la future ligne du REM Deux-Montagnes, ces liens permettront aux usagers de profiter d'une intermodalité fluide entre le transport en commun et le vélo, facilitant ainsi les déplacements quotidiens entre la Rive-Nord et le centre de la métropole. Cette intégration témoigne de la volonté de BIXI d'offrir une mobilité durable, connectée et cohérente à l'échelle du Grand Montréal.

« Partout où il est implanté, le réseau BIXI suscite un fort engouement des citoyen.nes. Parce qu'il constitue une solution d'avenir et une alternative viable à l'utilisation de la voiture, qui contribue non seulement à réduire les émissions de GES et la congestion routière, mais améliore globalement la qualité de vie. Pour plusieurs usagers, ce moyen de déplacement pratique et peu coûteux est devenu un véritable mode de vie. Nous sommes convaincus qu'il en sera de même ici. », déclare Pierre Charron, maire de Saint-Eustache.

« Nous espérons que ce nouveau service sera apprécié autant des citoyens et citoyennes de Deux-Montagnes que des gens de passage afin de se déplacer facilement entre les lieux de loisirs et les transports en commun. En plus de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie, ce projet rejoint nos valeurs environnementales et contribuera assurément à dynamiser notre économie locale. », ajoute Denis Martin, maire de Deux-Montagnes. », ajoute Denis Martin, maire de Deux-Montagnes.

« L'expansion de BIXI sur la Rive-Nord, avec l'arrivée à Saint-Eustache et Deux-Montagnes, est une avancée majeure pour notre réseau. Ces nouvelles stations permettent aux citoyens de la couronne nord de se connecter directement à un réseau vaste, robuste et en pleine croissance, qui couvre déjà plusieurs grandes villes du Québec. Faire du BIXI ici, c'est participer pleinement à un mouvement collectif vers une mobilité plus intelligente et mieux intégrée », souligne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Les cartes des stations est accessible sur l'application BIXI, avec indication en temps réel des vélos disponibles.

Expansion historique pour répondre à une demande croissante

BIXI connaît une croissance historique cette année avec l'ajout de trois nouvelles villes à son réseau à ce jour, pour un total de quatre incluant le lancement prévu à Saint-Lambert plus tard ce mois-ci. Le réseau desservira ainsi 13 municipalités avec près de 1 000 stations dotées de 12 600 vélos, dont 3 200 à assistance électrique. Cette expansion s'accompagne d'un service à l'année élargi.

Cette expansion importante réaffirme l'ambition de BIXI de démocratiser l'usage du vélopartage comme mode de transport collectif durable, actif et flexible, et ce, partout au Québec.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne, Sherbrooke, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

