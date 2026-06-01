INVITATION AUX MÉDIAS - BIXI ET LOTO-QUÉBEC CONVIENT LES MÉDIAS AU DÉVOILEMENT DE L'ART EN MOUVEMENT English
Nouvelles fournies parBIXI Montréal
01 juin, 2026, 11:30 ET
MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - BIXI a le plaisir d'inviter les représentants des médias au dévoilement de vélos transformés en véritables œuvres d'art qui rouleront dans les rues de Montréal cet été. Les artisans du projet seront sur place, de même que Pierre Lapointe, amateur d'art et collaborateur de la Collection Loto-Québec. Ce dévoilement marquera une nouvelle étape dans l'évolution du service et transformera l'expérience de mobilité à Montréal.
La rencontre sera suivie d'un vernissage public à ciel ouvert sur l'avenue du Mont-Royal.
QUAND : mardi 9 juin
HEURE : à partir de 10h00
OÙ : Square-Victoria
Opportunités de photos et d'entrevues sur place.
S'il vous plait, confirmez votre présence à [email protected]
SOURCE BIXI Montréal
Contact : Clémence Giroux-Tremblay, BIXI Montréal, [email protected]
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