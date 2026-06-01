MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - BIXI a le plaisir d'inviter les représentants des médias au dévoilement de vélos transformés en véritables œuvres d'art qui rouleront dans les rues de Montréal cet été. Les artisans du projet seront sur place, de même que Pierre Lapointe, amateur d'art et collaborateur de la Collection Loto-Québec. Ce dévoilement marquera une nouvelle étape dans l'évolution du service et transformera l'expérience de mobilité à Montréal.

La rencontre sera suivie d'un vernissage public à ciel ouvert sur l'avenue du Mont-Royal.

QUAND : mardi 9 juin

HEURE : à partir de 10h00

OÙ : Square-Victoria

Opportunités de photos et d'entrevues sur place.

S'il vous plait, confirmez votre présence à [email protected]

SOURCE BIXI Montréal

Contact : Clémence Giroux-Tremblay, BIXI Montréal, [email protected]