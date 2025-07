MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - BIXI est fier d'annoncer l'arrivée de son service de vélopartage à Saint-Lambert, marquant ainsi une continuité attendue dans le développement du transport collectif et de la mobilité active sur la Rive-Sud de l'île. Cette implantation poursuit les récentes vagues d'expansions du réseau à Longueuil et l'inauguration de Sainte-Julie en 2024.

Trois nouvelles stations sont mises en service, proposant un total de 30 vélos, dont la moitié à assistance électrique. Les Lambertoises et Lambertois peuvent se prévaloir de ce nouveau mode de transport actif en se rendant aux stations suivantes :

Parc Gordon (Desaulniers / Victoria )

(Desaulniers / ) Simard / Riverside

Collège Champlain ( Riverside / Étienne-Trudeau) * en service à partir de septembre

Ce déploiement a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, qui a octroyé une subvention de 120 000 $ dans le cadre de son programme de Transport actif et partagé urbain (TAPU).

La mairesse de Saint-Lambert, madame Pascale Mongrain, s'est dite ravie de l'implantation de stations de vélopartage BIXI sur son territoire : « Cet ajout à nos infrastructures urbaines s'inscrit dans notre volonté de contribuer aux efforts collectifs en matière de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je suis convaincue que nos concitoyennes et concitoyens lambertois, qui sont des personnes avisées et conscientes des défis environnementaux contemporains, adopteront avec fierté le vélopartage pour leurs déplacements quotidiens ou leurs balades en famille. La Ville s'engage d'ailleurs à en promouvoir l'usage, tant pour ses bienfaits sur la santé que par solidarité envers les générations futures, qui hériteront des impacts de nos choix actuels. »

Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal, ajoute « Après notre implantation à Sainte-Julie l'an dernier et le développement important sur le territoire de Longueuil, nous sommes fiers d'accueillir Saint-Lambert dans le grand réseau BIXI. Grâce à une seule application, une tarification unifiée et des abonnements sans limite de zone, les usagers peuvent se déplacer librement à travers un réseau interconnecté de plus en plus vaste. »

Les usagers peuvent dès aujourd'hui localiser les stations, louer un vélo et planifier leurs trajets via l'application mobile BIXI ou le site bixi.com.

Un réseau étendu, bientôt partout au Québec

L'année 2025 marque un tournant décisif pour BIXI avec l'intégration de quatre nouvelles municipalités à son réseau, dont Saint-Lambert qui complète cette série d'ouvertures. La couronne Sud de l'île de Montréal compte désormais 63 stations, distribués à travers Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie et Saint-Lambert. Avec cette expansion, le service de vélopartage BIXI dessert maintenant 13 villes à travers le Québec, grâce à une flotte de 12 600 vélos répartis dans près de 1 000 stations.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne, Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

