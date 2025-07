50 Remorques BIXI disponibles pour tous les vélos, prêtes à être louées sur l'application mobile

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - BIXI Montréal révolutionne aujourd'hui la mobilité urbaine en lançant la toute première flotte de remorques spécialement conçue pour s'intégrer à un réseau de vélopartage : il s'agit du premier service de cette catégorie au monde. Entièrement conçue et assemblée à Montréal, la Remorque BIXI est disponible à compter d'aujourd'hui dans plusieurs stations BIXI de la ville de Montréal.

Une innovation qui transforme les déplacements urbains

Remorque BIXI (Groupe CNW/BIXI Montréal)

BIXI franchit une nouvelle étape dans sa révolution de la mobilité durable avec ce service de remorques intégré. Cette innovation majeure ne se contente pas d'étendre les possibilités du vélopartage, elle redéfinit la manière dont les utilisateurs pourront se déplacer au quotidien.

Créée pour répondre aux besoins variés des usagers, cette solution ouvre la voie à une multitude d'utilisations pratiques et continue de positionner Montréal comme un pôle d'innovation sur la mobilité en Amérique du Nord.

« Nous ne nous contentons pas de proposer que du vélopartage, nous créons un véritable écosystème de mobilité urbaine », explique Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal. « Cette nouveauté témoigne de notre engagement constant à repousser les limites et à innover. »

« Une première en Amérique du Nord que nous accueillons avec grand enthousiasme ! Ce nouveau service de Remorques BIXI permettra aux usagers de faire leurs courses et de transporter leurs biens facilement, tout en adoptant un mode de déplacement durable. C'est une belle preuve de plus que Montréal sait innover avec des solutions utiles et écologiques. Je tiens à remercier toute l'équipe derrière ce projet et j'encourage vivement les montréalaises et montréalais à l'adopter dans leur quotidien, » déclare Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Conçu fièrement au Québec

Assemblées dans l'arrondissement Saint-Laurent, ces remorques représentent la première innovation majeure de produit conçu par BIXI Montréal depuis sa création. Un lot initial de 10 Remorques est déployé aujourd'hui, pour atteindre un total de 50 unités disponibles au cours de l'été.

La particularité de ce produit réside dans sa double compatibilité : les Remorques peuvent être utilisées aussi bien avec les vélos BIXI (régulier et à assistance électrique) qu'avec les vélos personnels des usagers. Chaque remorque est équipée d'un système de cadenas permettant de la sécuriser lors des arrêts, comme pendant des courses ou autres activités.

Le fonctionnement du service a été pensé pour une simplicité maximale. Les usagers peuvent louer une Remorque via l'application BIXI, l'attacher au vélo de leur choix (BIXI ou personnel), puis la restituer à n'importe quelle station du réseau après utilisation. La tarification, volontairement accessible, suit le modèle simple propre à BIXI.

Fruit de plusieurs mois de recherche, de prototypage et d'essais, la Remorque BIXI témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire de ses équipes. Chaque détail a été pensé pour répondre aux exigences uniques au vélopartage : robustesse, sécurité, légèreté, maniabilité et compatibilité avec plusieurs types de vélos. Testée dans des conditions réelles, la Remorque a été optimisée pour résister aux usages intensifs et aux réalités urbaines de Montréal. Ce souci de rigueur et d'innovation démontre l'engagement de BIXI à offrir des solutions durables, fiables et accessibles, conçues pour les besoins réels des usagers.

GRILLE TARIFICATION

Prix de location de la Remorque BIXI $ / minute

lorsque + 4h Avec abonnement saisonnier 4 $ / 4 heures 0,20 $ / minute Avec abonnement mensuel 4 $ / 4 heures Aller-simple *+ dépôt de 100$ 8 $ / 4 heures

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne, Sherbrooke, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

