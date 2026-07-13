BIXI pose ses roues à Dorval avec six stations

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - BIXI est fier d'annoncer l'arrivée de son service de vélopartage à Dorval. Cette nouvelle implantation vient renforcer le réseau dans l'ouest de l'île de Montréal et offrir à la population une nouvelle option de mobilité durable, active et flexible.

Six stations sont mises en service, proposant une flotte totale de 66 vélos, composée à parts égales de vélos à assistance électrique et de vélos mécaniques.

Réparties à proximité de lieux phares, notamment des installations sportives, des espaces verts, du secteur riverain et de la gare de Dorval, les nouvelles stations faciliteront les déplacements quotidiens et récréatifs de la population et des personnes de passage.

Un réseau renforcé dans l'ouest de l'île

L'arrivée de BIXI à Dorval contribue à étendre la portée du service dans l'ouest de l'île de Montréal et à mieux relier ce secteur au réseau métropolitain de vélopartage. Elle permet également d'élargir les options de transport disponibles pour les déplacements de courte distance et de favoriser une mobilité active et durable.

Grâce à une seule application, à une tarification unifiée et à des abonnements sans limite de zone, les usagers peuvent profiter d'un réseau interconnecté de plus en plus vaste.

« Nous sommes très heureux d'accueillir le service BIXI à Dorval. Cette initiative s'inscrit directement dans notre volonté d'offrir à nos citoyens et à nos visiteurs des options de déplacement plus durables, pratiques et accessibles. En reliant des secteurs clés de la ville, notamment la gare, les espaces verts et les installations récréatives, ces nouvelles stations contribueront à favoriser la mobilité active tout en bonifiant l'offre de transport sur notre territoire. Nous remercions BIXI Montréal ainsi que nos partenaires gouvernementaux pour leur collaboration dans la réalisation de ce projet porteur pour notre communauté », indique Marc Doret, maire de Dorval.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Dorval au sein du réseau BIXI. Ce déploiement contribue à renforcer notre présence dans l'ouest de l'île de Montréal et à rendre le vélopartage accessible à un nombre croissant de personnes. Il s'inscrit dans la poursuite de notre expansion et répond à une demande grandissante pour des solutions de mobilité plus flexibles, accessibles et durables. Nous tenons à remercier l'administration de Dorval pour sa collaboration et pour la confiance qu'elle nous accorde », souligne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Les usagers peuvent dès maintenant localiser les stations, vérifier la disponibilité des vélos et louer un BIXI à partir de l'application mobile BIXI ou du site bixi.com.

Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière maximale de 110 457 $ accordée dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 2025-2026 du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Dorval, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Chambly Terrebonne, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 13 000 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans plus de 1100 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements: BIXI Montréal, [email protected]