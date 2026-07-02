BIXI consolide sa présence sur la Rive-Nord avec l'ajout de trois nouvelles villes à son réseau

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - BIXI est fier d'annoncer l'arrivée de son réseau à Boisbriand, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Sainte-Thérèse, ainsi que la bonification de son offre existante à Saint-Eustache.

Ce nouveau déploiement marque une étape importante dans le développement et l'expansion du réseau BIXI, ainsi que dans la consolidation de sa connectivité intra-urbaine. Portée par la collaboration des quatre municipalités, cette expansion permettra à un nombre grandissant de citoyens d'intégrer le vélopartage à leurs déplacements quotidiens et de profiter d'un réseau mieux connecté.

Une expansion majeure sur la Rive-Nord

Au total, cette expansion comprend l'ajout de 20 stations et 108 vélos, dont la moitié à assistance électrique. Réparties entre les quatre municipalités, les stations ont été implantées à des emplacements stratégiques, à proximité des milieux de vie, des commerces, des parcs, des services municipaux, des pôles d'activités et des principaux services de transport collectif. Ce déploiement élargit ainsi les possibilités de déplacement sur la Rive-Nord et améliore la connectivité avec le réseau de transport collectif de la région du Grand Montréal. À Saint-Eustache, la bonification du réseau existant se traduit par l'ajout de 8 stations et de 74 vélos, portant l'offre municipale à 16 stations garnies de 154 vélos.

Municipalité Stations Vélos mécaniques Vélos à assistance électrique Boisbriand 3 15 15 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 4 15 15 Sainte-Thérèse* 5 24 24 Saint-Eustache +8 (total 16) + 37 (total 154) + 37 (total 154)

*Les stations de Sainte-Thérèse seront accessibles à une date ultérieure

« Cette expansion sur la Rive-Nord marque une nouvelle étape dans le développement et l'interconnexion du réseau BIXI. Avec un seul abonnement, sans zones, les usagers peuvent accéder à l'ensemble du réseau. Cette croissance répond à une demande citoyenne soutenue et confirme la place grandissante du vélopartage dans les habitudes de déplacement des Québécois. Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée en rendant le service accessible à toujours plus de communautés et, bientôt, partout au Québec! », souligne Sylvia Morin, présidente du conseil d'administration de BIXI.

« Avec l'arrivée de BIXI, nous bonifions l'offre de mobilité durable à Boisbriand en proposant une nouvelle solution de transport pratique et flexible. C'est un geste concret pour encourager les déplacements actifs qui s'inscrit dans notre volonté de diversifier les choix de transport et d'encourager des habitudes de déplacement plus durables au sein de notre communauté. », déclare Christine Beaudette, mairesse de Boisbriand.

« L'arrivée de BIXI à Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'inscrit dans une réflexion plus large sur la mobilité, alors que nous entamons l'élaboration d'un plan de mobilité qui permettra, entre autres, de planifier le développement de notre réseau de déplacements actifs. Situés à des emplacements clés du territoire, les vélos en libre-service offriront à la population une alternative de plus pour les déplacements du quotidien, que ce soit pour accéder aux commerces et services de proximité, aux parcs et aux espaces publics ou pour rejoindre le Réseau express métropolitain (REM) », ajoute François Robillard, maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

« L'arrivée de BIXI à Sainte-Thérèse représente une avancée importante pour la mobilité durable dans notre communauté. Grâce à notre gare de train et à notre position stratégique au cœur de la région, le vélopartage vient enrichir l'offre de transport intermodal et facilite les déplacements du quotidien, qu'il s'agisse de se rendre au travail, aux études ou aux commerces locaux. En s'intégrant à un réseau partagé avec les municipalités voisines, Sainte-Thérèse contribue à créer un corridor de mobilité durable à l'échelle de la Rive-Nord. », souligne Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

« Le succès de la première saison BIXI à Saint-Eustache confirme l'intérêt de nos citoyennes et citoyens pour des déplacements actifs. Avec huit nouvelles stations, nous renforçons concrètement cette offre de mobilité et contribuons à renforcer le réseau interrégional. Je me réjouis de voir d'autres villes de la région emboîter le pas. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau plus fort, plus cohérent et mieux connecté, au profit de la qualité de vie et la santé de nos communautés. », termine le maire de Saint-Eustache, Marc Lamarre.

Un relais cycliste pour donner le coup d'envoi

Plus tôt aujourd'hui, BIXI et les quatre municipalités ont organisé un relais cycliste intermunicipal afin de souligner la connectivité intra-urbaine sur la Rive-Nord, la collaboration entre les villes, l'étendue du réseau et les nouvelles possibilités de déplacement offertes à la population.

Le parcours de près de 20 kilomètres a débuté à l'Hôtel de ville de Ste-Thérèse et s'est terminé à l'hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, après avoir traversé Boisbriand et Saint-Eustache. Les 32 participants se sont relayés au sein d'équipes réunissant des représentants des différentes municipalités.

« Ce relais a illustré concrètement l'interconnexion du réseau et les nouvelles possibilités de déplacement sur la Rive-Nord. Je tiens à remercier les mairesses et les maires des quatre municipalités, ainsi que les participants, et les citoyens qui ont pris part à cette activité et contribué à son succès », conclue Christian Vermette, directeur général de BIXI.

BIXI poursuit sa croissance partout au Québec

Cette expansion sur la Rive-Nord s'inscrit dans une importante phase de croissance pour BIXI. En 2026, le réseau poursuit son déploiement dans plusieurs régions du Québec, tout en bonifiant son offre dans les villes où le service est déjà implanté.

Avec l'ajout de Boisbriand, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Sainte-Thérèse, BIXI dessert désormais 17 villes au Québec. Le réseau compte plus de 13 000 vélos, dont 3 500 vélos électriques, répartis dans plus de 1 100 stations.

Cette croissance confirme la place grandissante du vélopartage comme mode de transport collectif actif, flexible et durable et réaffirme la volonté de BIXI de rendre son service accessible à un nombre toujours plus important de communautés à travers la province.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 13 000 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans plus de 1100 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

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