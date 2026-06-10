BIXI et Loto-Québec dévoilent L'art en mouvement : des vélos transformés par des artistes et une galerie à ciel ouvert dans le réseau BIXI cet été

L'initiative propose 16 vélos BIXI uniques aux couleurs de quatre artistes locaux et 16 stations BIXI transformées en mini-galeries à ciel ouvert à travers Montréal avec des parcours pour les découvrir.

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - BIXI et Loto-Québec lancent L'art en mouvement, une initiative pour rapprocher l'art au quotidien et à l'espace public, où les œuvres sont à la fois le véhicule et la destination. Lancé officiellement hier lors d'un vernissage sur l'avenue Mont-Royal, le projet en 2 volets se déploiera tout au long de l'été à travers le réseau BIXI et fera rayonner 32 œuvres de 18 artistes.

Seize vélos habillés par quatre artistes

Dans le cadre du premier volet, 16 vélos BIXI ont été entièrement transformés par quatre artistes aux univers distincts : Trevor Kiernander et Jean-Sébastien Denis, artistes issus de la prestigieuse Collection Loto-Québec, signent chacun quatre vélos alors que les artistes émergents Gabor Bata et Riesbri réalisent également chacun une série de quatre vélos.

Les vélos BIXI, les plus populaires en Amérique du Nord avec une moyenne de 7 déplacements par vélo mécanique chaque jour, offriront à ces œuvres une visibilité et une circulation exceptionnelles à travers 19 villes. Les usagers seront invités à partir à la découverte des vélos de la collection, en empruntant ceux de chacun des quatre artistes pour une expérience immersive.

Quatre parcours-galeries gratuits à travers le réseau

Le second volet de L'art en mouvement prend la forme de parcours répartis dans 16 stations-galeries BIXI à travers plusieurs quartiers de Montréal. Des reproductions d'œuvres issues de la Collection Loto-Québec y seront intégrées afin de transformer certaines stations en espaces d'exposition accessibles gratuitement.

Que ce soit lors de déplacements quotidiens ou en suivant les parcours-découvertes, ces installations permettront aux citoyens d'apprécier des œuvres d'art contemporain dans l'espace public.

La créativité rencontre la mobilité

L'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe, grand amateur d'art sous toutes leurs formes, met un projecteur sur ce projet : « Montréal est une ville qui respire par ses artistes, par les gestes créatifs qui surgissent là où on ne les attend pas. Cette initiative transforme des BIXI en œuvres d'art, elle injecte de la poésie dans le quotidien, elle offre aux passants une rencontre inattendue avec la beauté. À l'image de la Collection Loto-Québec, qui fait circuler l'art, j'aime l'idée que l'art se déplace, qu'il circule librement dans la ville et surprenne, au détour d'un trajet, celles et ceux qui prennent le temps de regarder. »

« Depuis plus de 45 ans, Loto‑Québec fait rayonner la créativité québécoise et rend l'art accessible au plus grand nombre grâce à la Collection Loto-Québec. Nous sommes très fiers de cette nouvelle initiative qui poursuit notre engagement envers l'art et les artistes d'ici. Merci à BIXI pour son enthousiasme à concrétiser notre volonté de voir l'art rouler dans les rues de Montréal! » souligne Marie-Claudel Lalonde, vice-présidente à la responsabilité sociétale et au marketing à Loto-Québec.

« Avec L'art en mouvement, nous voulons créer des rencontres entre la culture et le quotidien des usagers et des résidents. Le réseau BIXI fait déjà partie du paysage urbain et des habitudes de déplacement, il devient ici une nouvelle façon d'y intégrer l'art contemporain directement dans l'espace public et dans les déplacements à travers la ville. », ajoute Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

À travers L'art en mouvement, BIXI Montréal et Loto-Québec proposent une nouvelle façon de découvrir Montréal, entre mobilité, culture et espace public, tout en mettant en valeur des artistes locaux. L'art peut être à la fois ce qui vous transporte et ce qui vous attend : la carte des stations et les détails des activités sont disponibles sur le site et l'application BIXI.

Loto-Québec est le partenaire présentateur de BIXI pour une quatrième année. La Société est fière de soutenir ce transport durable qui facilite les déplacements et encourage un mode de vie actif. Pour profiter pleinement de la saison des festivals, Loto-Québec offre aussi les déplacements gratuits les samedis soir, du 20 juin au 8 août.

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À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 13 000 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans plus de 1100 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois et les Québécoises depuis plus de 50 ans. Elle propose la seule offre de jeux de hasard et d'argent 100 % légale, sécuritaire et intègre dans la province. Elle fait gagner le Québec de nombreuses façons : en redonnant tous ses profits à la collectivité, en soutenant de nombreuses causes ainsi que la culture d'ici, et en générant des retombées concrètes dans toutes les régions.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal, [email protected]; Loto-Québec, [email protected]