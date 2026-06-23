INVITATION AUX MÉDIAS - BIXI étend son réseau sur la Rive-Nord avec un relais cycliste intermunicipal

Jeudi 2 juillet 2026 | à partir de 10h00 Gare de Sainte-Thérèse

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - BIXI convie les représentants des médias à l'inauguration officielle de l'expansion de son service de vélopartage à Boisbriand, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Sainte-Thérèse, ainsi que la bonification de son offre existante à Saint-Eustache.

L'événement débutera par un point de presse réunissant les élus et les partenaires du projet à la gare de Sainte-Thérèse. Il sera suivi d'un relais cycliste intermunicipal traversant les quatre villes participantes jusqu'à l'hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Cette course à relais vise à souligner concrètement la collaboration entre les municipalités, l'interconnexion du réseau et les nouvelles possibilités de déplacement offertes à la population de la Rive-Nord.

Aide-mémoire:

QUAND : Le jeudi 2 juillet 2026

HEURE : de 10 h 00 à 12 h 30

DÉPART : Hôtel de ville de Sainte-Thérèse

ARRIVÉE : Hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected].

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements: Clémence Giroux-Tremblay, [email protected]