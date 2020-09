« Montréal a plusieurs raisons d'être fière de son rôle de pionnière en matière d'électrification de son système de vélo en libre-service et BIXI Montréal, d'offrir un service de vélo-partage électrique abordable et accessible pour tous les citoyens, mais aussi de qualité, grâce à des équipements innovants et uniques. La micromobilité électrique dessine une nouvelle génération de transport urbain, dont le sens pratique, la rapidité, l'économie et le respect de l'environnement ne sont que quelques-uns des nombreux avantages. Il s'agit d'une manière de se déplacer en ville qui répond aux préoccupations liées au développement durable, tout en comblant les attentes des citoyens », déclare Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

Le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Éric Alan Caldwell, ajoute : « Nous sommes extrêmement fiers d'inaugurer la première de nombreuses stations électriques qui seront offertes à la population. BIXI a toujours su innover et ce projet en est une nouvelle preuve. Ce projet est rendu possible notamment grâce aux investissements importants de notre administration, qui croit fermement au transport actif et qui s'est assurée de faire progresser la flotte de BIXI. BIXI a ainsi pu ajouter pas moins de 1 000 BIXI électriques sur nos routes, étendre le service et l'offrir ici, dans l'est de Montréal. Montréal peut désormais compter sur une des plus vastes flottes de vélos à assistance électrique au monde et sur le 2e plus grand réseau de vélo-partage en Amérique. Soyons en fiers! »

UNE INNOVATION QUÉBÉCOISE : DES VÉLOS DÛMENT CHARGÉS EN TOUT TEMPS

Le plus grand avantage de la nouvelle station électrique pour l'usager est de pouvoir faire la location de vélos dûment chargés à même la borne, et ce, en tout temps. Résultat de plusieurs années de développement signées PBSC Solutions Urbaines, les stations BIXI électriques permettent aussi de louer en un seul et même endroit des vélos à assistance électrique et des vélos réguliers, ce qui permet à Montréal de figurer parmi les seules villes en Amérique du Nord à offrir ces stations à deux options.

En cette année particulière, M. Vermette, directeur général de BIXI Montréal, souligne d'ailleurs l'importance pour BIXI de continuer à collaborer avec des entreprises québécoises. Il cite notamment le partenaire PBSC Solutions Urbaines à Montréal, créatrice de la station intelligente à recharge intégrée, du design et de la technologie des vélos BIXI, ainsi que Devinci au Saguenay, derrière l'assemblage des BIXI réguliers et des BIXI électriques : « S'inscrivant au cœur de notre vision d'avenir, le déploiement des stations électriques et des vélos à assistance électrique permet également la création d'emplois au Québec, chez nos partenaires qui ont généreusement contribué à la concrétisation de ce projet d'envergure depuis des années. »

PRÈS DU DOUBLE DE LOCATIONS POUR LES BIXI ÉLECTRIQUES!

Depuis sa création en 2014, BIXI Montréal et ses partenaires ont su développer une expertise inestimable dans leur domaine, et ce, grâce à une équipe passionnée, chevronnée et dévouée, chapeautée par le directeur général de BIXI Montréal, M. Christian Vermette.

Soutenu par la Ville de Montréal qui a fait du transport actif et durable une de ses priorités, BIXI a officiellement lancé 160 BIXI électriques de première génération en septembre 2019. Les BIXI électriques ont rapidement conquis les amateurs, qui les ont utilisés 75 % de plus que les vélos réguliers.

LES AVANTAGES DU BIXI BLEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le BIXI électrique de seconde génération est doté de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, en plus de bénéficier d'innovations au niveau de la batterie qui offre désormais une autonomie minimale de 70 km. Disposant de 3 vitesses, ce vélo de couleur bleue affiche une vitesse maximale de 32 km/h.

Une plus grande distance parcourue plus rapidement

La plus vaste couverture du territoire possible

Un effort moindre pour l'usager, notamment face à des dénivellations prononcées

Facile à utiliser

Accessible à tous

Économique

Le niveau de charge est toujours affiché, assurant des déplacements sans tracas!

BIXI REMERCIE HILO, FILIALE D'HYDRO-QUÉBEC, NOUVEAU PARTENAIRE EXCLUSIF DES BIXI ÉLECTRIQUES, AINSI QUE SES PRÉCIEUX PARTENAIRES

Monsieur Taillefer conclut en se disant ravi d'accueillir Hilo, filiale d'Hydro Québec, à titre de nouveau partenaire exclusif des BIXI électriques : « L'association entre les BIXI électriques et Hilo, qui offre notamment un service de maison intelligente aidant les Québécois à optimiser leur consommation d'énergie, était des plus naturelles, comme il s'agit de deux services écoresponsables et à l'avant-garde de la technologie. »

Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo, a pris un moment pour témoigner de la fierté d'Hilo de s'associer à BIXI Montréal afin de propulser les BIXI électriques : « Il s'agit d'une façon efficace et intelligente de se déplacer dans l'espace urbain. Ce partenariat s'avère d'autant plus naturel que les deux entreprises partagent des valeurs communes et une vision environnementale écoresponsable et innovante. Tandis que BIXI contribue à la qualité de vie des Montréalais en faisant la promotion d'un mode de transport actif, Hilo propose des services clés en main visant à accompagner ses clients vers une consommation d'énergie responsable. Cette complémentarité apportera une toute nouvelle dimension à la mobilité urbaine », déclare-t-il.

BIXI Montréal tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires, qui ont permis la réalisation de ce projet inspirant et la mise en service d'une première station électrique aujourd'hui : Valérie Plante et toute l'équipe de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep Marie-Victorin, Hilo, Fizz, CKOI 96.9, Rachelle Béry, l'ARTM, Lyft (partenaire technologique), PBSC Solutions urbaines (concepteur technologique), ainsi que Devinci (fabricant de vélos).

