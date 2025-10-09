BIXI dans le Best Invention Hall of Fame du TIME: les plus importantes innovations des 25 dernières années selon le prestigieux magazine américain

MONTRÉAL , le 9 oct. 2025 /CNW/ - BIXI est fier d'annoncer que son service de vélopartage a été sélectionné pour figurer au Best Inventions Hall of Fame du magazine TIME. Ce prestigieux palmarès reconnaît les inventions les plus marquantes et influentes à l'échelle mondiale depuis 2001. BIXI rejoint ainsi une galerie d'innovations qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît désormais.

En 2008, soit même avant son implantation, le système de vélopartage de Montréal avait été reconnu parmi les inventions marquantes de l'année, aux côtés notamment du Mars Rover et de la première Tesla. À l'occasion du 25ᵉ anniversaire de la rubrique Best Inventions, TIME a mis de l'avant 25 innovations ayant eu un impact global depuis leurs balbutiements. BIXI a été retenu parmi celles-ci pour sa contribution à la mobilité en présentant « une véritable option pour se déplacer en ville sur deux roues. » La liste complète a été rendue public aujourd'hui, jeudi 9 octobre.

« Être reconnu par TIME confirme que l'innovation née chez nous peut avoir un rayonnement mondial. Nous sommes fiers de montrer que des solutions locales peuvent transformer la vie quotidienne et inspirer des villes à travers le monde. C'est une journée de grande joie et de fierté, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour Montréal, pour le Québec et pour le vélopartage partout dans le monde! » a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Innovation constante, dans l'ADN de BIXI

Depuis sa reconnaissance en 2008 par le magazine TIME, BIXI n'a jamais ralenti son élan d'innovation. L'organisation a poursuivi sa transformation en se déployant à l'année dans un territoire en constante expansion, ainsi qu'un réseau électrique novateur de 2600 vélos à assistance électrique, constituant l'une des plus grandes flottes de vélos à assistance électrique en libre-service en Amérique du Nord.

Cette année, BIXI a également franchi une nouvelle étape historique avec le lancement du premier service de remorques intégré à un système de vélopartage au monde. Entièrement conçue et assemblée à Montréal, la remorque BIXI va au-delà des besoins quotidiens des usagers et offre une solution pratique pour le transport de marchandise, d'équipements et bien plus. 50 unités sont présentement en circulation au sein du réseau BIXI.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2620 vélos électriques, répartis dans près de 1000 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

