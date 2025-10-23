

10 arrondissements de Montréal ainsi que les villes de Westmount et Montréal-Est pédalent à l'année

Transition étendue et accessibilité accrue

L'arrivée de Montréal-Est et l'ajout de stations à Westmount dans le réseau représentent une étape importante dans le développement du réseau hivernal et démontrent la volonté de BIXI d'offrir un service cohérent et intégré pour les usagers, et ce, 365 jours par année. Les deux villes se joignent aux arrondissements montréalais de Ahuntsic-Cartierville, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont - La Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Outremont, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie, Sud-Ouest et Verdun.

« Le service à l'année démontre que les usagers peuvent compter sur BIXI comme transport collectif, peu importe la saison, a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal. En bonifiant notre réseau et en intégrant Westmount et Montréal-Est, nous répondons à la demande croissante et encourageons encore plus de personnes à adopter le vélo comme mode de transport quotidien, même en hiver. »

« Été comme hiver, Loto-Québec est très fière d'être le partenaire présentateur de BIXI Montréal. La Société est engagée dans la mobilité durable et encourage ce mode de transport actif et écologique qui permet de réduire notre empreinte environnementale collective », a souligné Éric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

Le réseau hivernal est stratégiquement situé à proximité des axes cyclables déneigés et des stations de métro, facilitant les déplacements multimodaux et les correspondances. La flotte est composée de vélos mécaniques équipés de pneus cloutés et de pédales antidérapantes pour une meilleure adhérence.

BIXI mise sur l'optimisation de son service afin d'assurer une transition vers le réseau hivernal plus disponible que jamais. La période de transition débutera le 15 novembre, moment à partir duquel les usagers bénéficieront d'une disponibilité accrue des vélos sur une période transitoire. De plus, les vélos à assistance électrique et les nouvelles Remorques BIXI resteront accessibles jusqu'au 1er décembre et seront de retour au printemps.

Un service apprécié et adopté

Seul service de vélopartage au monde à offrir des vélos adaptés à la saison froide, BIXI connaît une adoption hivernale en forte croissance, rendue possible grâce au soutien de son partenaire exclusif, Loto-Québec. Un sondage fait au printemps 2025 a permis de confirmer que le nombre de répondants ayant déjà fait du vélo d'hiver avait presque doublé par rapport à l'année précédente, passant de 35% à 61%. Cette progression témoigne non seulement de l'impact du projet pilote initial, mais aussi de la fidélité des usagers. Par ailleurs, 63% des répondants ont indiqué utiliser BIXI à l'année dans le but de gagner du temps dans leurs déplacements. Même lors de la tempête du siècle de février 2025, lorsque les montagnes de neige empêchaient presque toutes les options de transport, BIXI enregistrait des déplacements.

Une tarification flexible pour les mois d'hiver

Les abonnements saisonniers ont une période de validité qui s'étend jusqu'au 15 novembre, 23h59. Passé cette date, les usagers souhaitant utiliser le service durant l'hiver pourront souscrire à un abonnement mensuel au prix de 23 $ pour 30 jours ou se procurer un aller simple, permettant un maximum de flexibilité au cours des prochains mois. Quant aux abonnements mensuels déjà détenus, ils se poursuivront après le 15 novembre. Il est possible d'acheter ou d'annuler un abonnement BIXI en tout temps dans l'Espace BIXI.

