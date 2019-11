BIXI fracasse tous les records - Plus de vélos, plus d'arrondissements, et une toute nouvelle flotte électrique

La saison 2019 a marqué le lancement (en août dernier) du E-BIXI, la version électrique de BIXI. Les E-BIXI, simples à identifier grâce à leur couleur bleue, ont vite été adoptés par le public. Ces nouveaux vélos sont tellement populaires et appréciés que le nombre d'utilisations quotidiennes moyennes de chaque vélo électrique a rapidement dépassé les vélos « classiques ». Bonne nouvelle, les E-BIXI seront encore plus présents en 2020 avec un déploiement encore plus imposant sur l'ensemble du territoire.

Expansion du territoire

Par ailleurs, l'ajout de 60 nouvelles stations, de 1 000 nouveaux vélos, de 2 625 points d'ancrage et l'expansion du service dans six nouveaux arrondissements montréalais (Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Pointe-aux-Trembles), a eu l'effet escompté sur le nombre de déplacements effectués. Et le service continuera de croître en 2020 grâce à de nouvelles ententes signées avec les villes de Laval et Ville Mont-Royal, notamment.

« Nous visons sans cesse à être l'acteur de mobilité urbaine le plus accessible, innovant, incontournable et offrant la meilleure expérience client, affirme Mme Marie Elaine Farley, présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal. Les résultats exceptionnels de BIXI nous encouragent à poursuivre sur une lancée qui nous permet d'envisager le meilleur pour les années à venir. BIXI était un projet visionnaire et ambitieux qui aujourd'hui plus que jamais démontre sa valeur par l'atteinte de ses objectifs, autant sur le plan du succès populaire que de l'avancement technologique », a ajouté Mme Farley.

« Encore une fois cette année, l'ampleur de l'affection que vouent les Montréalaises et les Montréalais à BIXI s'est confirmée. L'appétit de la population pour le transport actif est indéniable et nous sommes fiers de travailler avec BIXI pour lui offrir un service efficace, qui rejoint davantage d'arrondissements et qui est bien de son temps, comme le démontre le succès obtenu par les nouveaux BIXI électriques. Notre lutte contre les changements climatiques devra notamment se traduire par des modifications de nos habitudes de transport. Le transport actif, à l'image du transport collectif, est au cœur de nos priorités. Nous sommes convaincus que les prochaines années de BIXI seront fastes et nous serons à ses côtés pour soutenir ses projets et assurer leur succès », affirme madame Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Avec ses 850 km de voies cyclables, notre administration travaille fort pour offrir aux cyclistes des aménagements toujours plus sécuritaires qui conviennent à leurs besoins et assurent un meilleur partage de la route. Au cours des 15 dernières années, le nombre de Montréalaises et Montréalais qui utilisent le vélo pour se rendre au travail a gonflé de plus de 70 000. Si l'engouement pour le vélo est en forte croissance à Montréal, la popularité du BIXI y contribue très certainement. C'est pourquoi nous continuerons de soutenir avec plaisir la croissance de BIXI », souligne Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'engagement BIXI

Au-delà des chiffres, des nouveautés et des records établis, il est aussi important de souligner l'engagement social de BIXI. Par exemple, nous avons lancé en 2016 les Dimanches BIXI gratuits qui permettent au public d'utiliser sans frais un BIXI chaque dernier dimanche du mois. À ce jour, c'est plus de 462 000 déplacements gratuits qui ont été effectués par des personnes qui essayaient souvent BIXI pour une première fois.

Puis, en 2018, BIXI innovait en lançant la toute première offre de tarif intermodal en permettant l'utilisation de la carte OPUS pour louer un BIXI à un tarif spécial pour les étudiants et les gens âgés de 65 ans et plus.

BIXI a aussi mis en place en 2019 le programme AMIS BIXI. Selon les données que nous obtenons en temps réel, et afin de répondre aux besoins de nos membres, il nous faut parfois désengorger ou remplir des stations spécifiques. Les quelque 6 000 membres du programme « Amis BIXI », qui se sont préalablement inscrits en ligne, sur une base volontaire, peuvent donc consulter notre application sur leur téléphone intelligent, et choisir une station en fonction des points qu'ils peuvent obtenir. Cette innovation permet dès lors à nos membres d'obtenir des abonnements gratuits, et même des rabais chez nos partenaires.

Enfin, le 27 septembre dernier, dans un élan de solidarité, BIXI offrait ses vélos gratuitement aux participants qui se rendaient à la grande marche pour le climat. Par ailleurs, une délégation BIXI a également marché pour le climat, emboîtant le pas aux 500 000 personnes qui se sont mobilisées autour de la lutte à la crise climatique. D'autres initiatives comme la promotion du port du casque, le respect du Code de la route et même un projet pilote de réflecteur nocturne au laser font partie de l'engagement de BIXI envers ses utilisateurs et le grand public en général.

Soyez prêts pour la saison 2020

BIXI propose à ses usagers de se prévaloir d'un tarif spécial en s'abonnant dès maintenant pour la saison 2020. En effet, du 1er au 30 novembre 2019, l'abonnement d'un an, incluant 45 minutes de déplacement par emprunt de vélo, est offert au prix promotionnel de 84 $.

Une application pour bien planifier vos déplacements

Pour mieux planifier les déplacements, BIXI Montréal invite le public à télécharger son application mobile, qui permet de voir la disponibilité des vélos et leurs points d'ancrage, et aussi de louer un BIXI à même l'application.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. Durant la saison 2019, le réseau comprenait 7 250 vélos et 611 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil, Ville Mont-Royal, Laval et Westmount. Pour en apprendre davantage sur BIXI Montréal, visitez : bixi.com

Depuis son lancement en 2009, nos utilisateurs ont effectué plus de 43 millions de déplacements. En 2019, BIXI a enregistré un record de plus de 5,8 millions de déplacements, et a atteint un sommet historique avec plus de 320 000 utilisateurs uniques. Le service a connu une croissance d'utilisation de 80%, au cours des cinq dernières années.

Nos fidèles partenaires

BIXI Montréal remercie chaleureusement tous ses partenaires ponctuels, dont Manuvie, Rachelle Béry, FIDO, Nespresso et La Presse.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements: Pierre Parent, directeur marketing et communications, BIXI Montréal, pparent@biximontreal.com, 514.865.8207; Geneviève Jutras, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268

Related Links

https://montreal.bixi.com