BIXI en mode électrique - Dites bienvenue aux vélos électriques à même la flotte BIXI

« Nos résultats démontrent à quel point BIXI est apprécié et fait partie des habitudes quotidiennes de transport des Montréalais et Montréalaises. Nous sommes heureux et très fiers de pouvoir, dès cette année, élargir notre offre de services en ajoutant des vélos à assistance électrique 100 % québécois », affirme madame Marie Elaine Farley, présidente du CA de BIXI Montréal. « BIXI Montréal entend ainsi offrir au public une option additionnelle pour se déplacer en ville à un coût avantageux. Nous sommes ravis de diversifier notre offre et répondre à d'autres besoins », ajoute Mme Farley.

« La popularité de BIXI ne se dément pas, et le fait qu'aujourd'hui nous lancions une autre option de mobilité pour les Montréalaises et Montréalais en est la preuve. Je suis convaincue que les nouveaux vélos à assistance électrique sauront plaire à la population montréalaise, qu'ils rendront le service encore plus accessible et qu'ils rejoindront une clientèle encore plus diversifiée », déclare la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante.

« Ce nouveau volet de BIXI s'inscrit parfaitement dans notre volonté de favoriser une transition vers une mobilité durable et efficace, qui répond à l'éventail de besoins de tous les usagers », ajoute monsieur Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal.

« Nous sommes heureux de prendre part à ce projet avec BIXI Montréal. Au cours de la dernière décennie, les Montréalais ont démontré à maintes occasions leur attachement pour notre système de vélo-partage. Je suis très enthousiaste à l'idée qu'ils découvrent notre plus récente génération de vélo à assistance électrique E-FIT, et tous ses avantages. Tout comme les utilisateurs à Barcelone et Monaco, nous sommes convaincus qu'ils vont

adopter le concept du vélo électrique avec autant d'engouement qu'ils le font actuellement pour le BIXI », dit Luc Sabbatini, président-directeur général de PBSC Solutions Urbaines, partenaire d'affaires de BIXI Montréal.

Location d'un BIXI électrique

On pourra louer un BIXI électrique à n'importe quelle station BIXI et le rapporter au point d'ancrage libre de son choix. La location d'un BIXI électrique pourra se faire facilement avec l'application BIXI, la clé BIXI ou avec la carte OPUS préenregistrée. Un frais additionnel de 1 $ sera facturé pour chaque trajet effectué en BIXI électrique, que vous soyez abonné ou utilisateur occasionnel. De plus, BIXI Montréal rappelle aux citoyens que le port du casque protecteur est obligatoire lors de l'utilisation de vélos électriques.

Une application pour bien planifier vos déplacements

Pour mieux planifier les déplacements, BIXI Montréal invite le public à télécharger son application mobile, qui permet de voir la disponibilité des vélos et leurs points d'ancrage, et aussi de louer un BIXI à même le téléphone intelligent.

Nos fidèles partenaires

BIXI Montréal remercie chaleureusement tous ses partenaires, dont Manuvie, son commanditaire principal, ainsi que Rachelle Béry, FIDO, Nespresso et LaPresse+.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprend 7 250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil, Ville Mont-Royal et Westmount. Informations : https://montreal.bixi.com/.

Depuis son lancement en 2008, 1,3 millions de BIXISTES ont effectué 38 millions de déplacements. En 2018, BIXI a enregistré un record de plus de 5,3 millions de déplacements, et a atteint un sommet historique avec 40 000 abonnés (dépassement de l'objectif de 1 000 nouveaux membres par an). Le service a connu une croissance d'utilisation de 220 %, au cours des cinq dernières années.

