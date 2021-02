« Je salue les efforts de BIXI Montréal visant à adapter l'offre et à la rendre encore plus attrayante. Plus que jamais durant cette crise, le service de vélo-partage montréalais s'est avéré un mode de transport idéal, et l' engouement pour le vélo libre-service et à assistance électrique est là pour rester. La Ville de Montréal continue d'investir afin d'optimiser le service BIXI, pour desservir efficacement la population et de nouveaux secteurs. Nous donnons déjà rendez-vous aux citoyens le 15 avril prochain! », a mentionné M. Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Fier d'afficher un taux de satisfaction de plus de 94 % de ses abonnées1, BIXI Montréal invite les citoyens à télécharger son application mobile dès maintenant et à s'abonner à ses réseaux sociaux et son infolettre, pour ne rien manquer des nouveautés et des offres à venir. Dès le 15 mars, les citoyens pourront par ailleurs profiter de l'offre présaison sur l'abonnement saisonnier. Celui-ci sera offert au prix réduit de 89 $ pour une période limitée plutôt qu'au prix régulier de 99 $.

AVANTAGES POUR LES MEMBRES ET RETRAIT DES FRAIS EXCÉDENTAIRES POUR LES UTILISATEURS OCCASIONNELS

En 2021, les nouveaux abonnés saisonniers et mensuels de BIXI bénéficieront de nombreux avantages, notamment un tarif préférentiel lors de l'utilisation des vélos électriques. De plus, grâce au nouveau tarif simplifié à la minute, les usagers occasionnels n'auront plus à acquitter de frais excédentaires imprévus.

NOUVEAUX TARIFS MEMBRES



Abonnement saisonnier (15 avril au 15 novembre): 99 $

Abonnement mensuel : 19$ par mois * Une réduction de près de 50 % par rapport au tarif mensuel de 2020 de 36 $

Trajet à vélo BIXI régulier : 45 minutes et moins incluses, puis 5¢/minute par la suite

Trajet à vélo BIXI électrique : 10¢/minute dès la première minute

TARIF POUR LES TRAJETS OCCASIONNELS

Toujours dans l'objectif de rendre l'expérience client plus simple, les produits aller simple, 1 jour et 3 jours sont remplacés par un seul produit pour les usagers occasionnels.

Frais de déverrouillage par trajet : 50¢

Choisissez votre vélo :

Trajet à vélo régulier : + 10¢/minute



Trajet à vélo électrique : + 25¢/minute

BIXI Montréal estime que la nouvelle grille tarifaire et le succès inégalé des BIXI électriques auprès de sa clientèle (ceux-ci ayant été utilisés 60 % plus que les vélos réguliers en 2020) permettra d'atteindre une hausse d'achalandage de 35 % pour la saison 2021, par rapport à 2020.

ENCORE PLUS DE BIXI ET DE STATIONS ÉLECTRIQUES EN 2021

BIXI se fixe pour mission de demeurer un acteur de la mobilité urbaine toujours plus accessible, innovant et offrant une excellente expérience client. Avec plus de 1 905 BIXI électriques (+ 725 vs 2020) et 153 stations électriques (+ 83 vs 2020) disponibles pour les citoyens au cours de la prochaine saison, Montréal détient une des plus vastes flottes électriques en libre-service en Amérique.

« BIXI est un service unique, accessible et un bien commun inestimable. Sa nouvelle offre est adaptée à tous les budgets et donne accès à la plus grande flotte électrique au Canada! Le système est non seulement un des meilleurs au monde, mais il est fabriqué ici, au Québec, et nous sommes fiers d'encourager l'économie locale chaque fois que nous élargissons l'offre BIXI sur le territoire du Québec. Nous invitons les citoyens à s'abonner dès le mois de mars pour bénéficier des nombreux avantages », conclut Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2021, le réseau comprendra 7 270 vélos standards et 1 905 vélos électriques sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Montréal-Est, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

