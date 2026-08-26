BIXI continue de renforcer son réseau dans l'ouest de l'île avec son arrivée à Dollard-des-Ormeaux et Montréal-Ouest

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- BIXI annonce une nouvelle expansion de son réseau dans l'Ouest-de-l'Île avec le déploiement de dix stations, soit sept à Dollard-des-Ormeaux et trois à Montréal-Ouest. Dès aujourd'hui, la population de ces deux villes peut accéder à l'ensemble du réseau BIXI, qui compte désormais 20 villes, avec un seul abonnement et sans limite de zone.

Cette expansion s'inscrit dans la poursuite du développement de BIXI dans l'ouest de l'île. Après le lancement récent du service à Dorval, le déploiement de nouvelles stations à Dollard-des-Ormeaux et à Montréal-Ouest vient renforcer la présence de BIXI et l'interconnexion de son réseau à l'échelle de l'île.

Un réseau plus accessible et mieux connecté

À Dollard-des-Ormeaux, les sept stations, installées à proximité de lieux à fort achalandage, donneront accès à une flotte de 64 vélos, soit 32 vélos à assistance électrique et 32 vélos mécaniques.

Du côté de Montréal-Ouest, les trois nouvelles stations viennent étoffer le réseau dans le sud-ouest de l'île, dans la continuité du réseau existant à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Ce déploiement permettra également d'améliorer l'intermodalité avec la gare de Montréal-Ouest, qui sera désormais desservie par deux stations BIXI, contre une auparavant.

Alors que la mobilité active occupe une place croissante dans les déplacements du quotidien et que la récente arrivée du REM à proximité modifie les habitudes de transport de la population, ce déploiement vient bonifier les options de mobilité offertes aux résidents de Dollard-des-Ormeaux et de Montréal-Ouest. Il contribue également à consolider la présence de BIXI dans l'ouest et à améliorer le réseau à l'échelle du territoire du Grand Montréal.

« Les municipalités occupent une position importante dans le développement de notre réseau. Cette expansion à Dollard-des-Ormeaux et à Montréal-Ouest nous permet d'en renforcer l'interconnectivité et d'offrir à la population davantage de possibilités pour ses déplacements quotidiens. Elle témoigne de la demande croissante pour des solutions de mobilité durables et flexibles », souligne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

« L'arrivée de BIXI à Montréal-Ouest reflète notre volonté de bâtir une ville où les déplacements actifs sont une option simple, attrayante et accessible pour tous. En rejoignant un réseau en pleine croissance dans l'Ouest-de-l'Île, nous offrons à nos citoyennes et citoyens davantage de choix pour se déplacer de façon durable, tout en renforçant la qualité de vie dans notre communauté », a déclaré le maire de Montréal-Ouest, Jonathan Cha.

« Comme autorité planificatrice de la mobilité, l'ARTM travaille avec ses partenaires à mieux intégrer les différentes options de transport au bénéfice des usagers. Le redéploiement des stations BIXI dans l'Ouest-de-l'Île, dans le cadre du programme accès REM, vient renforcer les liens avec la gare de Montréal-Ouest et offrir aux citoyens davantage de flexibilité et de simplicité dans leurs trajets », souligne Philippe Dubé, directeur, Gestion de l'exploitation et des équipements.

Les usagères et les usagers peuvent dès maintenant repérer les stations, consulter la disponibilité des vélos et louer un BIXI au moyen de l'application mobile BIXI ou du site bixi.com.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Dorval, Dollard-des-Ormeaux, Montréal-Ouest, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Chambly Terrebonne, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 20 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal, [email protected]