Fort du succès au-delà des attentes du projet pilote, le déploiement de cette seconde mouture est synonyme d'expansion. À partir du 16 novembre 2024, ce sont 200 stations, desservies de 2000 vélos BIXI spécialement adaptés, qui resteront accessibles. Verdun, Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce et Outremont s'ajoutent aux sept arrondissements qui étaient de la partie l'an dernier. À la suite des résultats obtenus et de l'analyse des habitudes de déplacements et des commentaires des usagers, il allait de soi de pérenniser et d'élargir l'offre, continuant ainsi à faire rimer hiver et vélo.

2024-2025

Le réseau à l'année, composé de stations situées à proximité des réseaux cyclables entretenus à l'année et des stations de métro des lignes orange et verte, connaîtra un ajout de 50 stations aux 150 déployées en 2023-2024 et touche les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont - La Petite Patrie, Plateau-Mont-Royal, Outremont, Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie et le Sud-Ouest et Verdun. Ce réseau permet de rouler aisément sur les axes cyclables déneigés ou d'utiliser BIXI comme ingrédient supplémentaire dans son cocktail de transport.

« L'initiative BIXI à l'année visait avant tout à offrir aux Montréalais une solution de mobilité 365 jours par année et ces derniers ont été au rendez-vous. Cette année, nos opérations peuvent miser sur un système bien huilé qui saura excéder les attentes pour une deuxième année consécutive. » - Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal

« La Ville de Montréal est fière d'accompagner BIXI dans son succès grandissant. Grâce à cette offre hivernale accessible et efficace, nous renforçons la culture vélo et l'adoption d'habitudes de transport actif tout au long de l'année. Ce réseau 4 saisons permet non seulement de faciliter les déplacements durables pour les Montréalais, mais aussi de démontrer que le vélo peut véritablement être un mode de transport quotidien, même en hiver. L'expansion de BIXI à de nouveaux arrondissements témoigne de notre engagement à promouvoir la mobilité durable et à offrir aux citoyens des solutions de transport qui répondent à leurs besoins, partout à Montréal et peu importe la saison. » - Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au plan vélo

Un projet pilote couronné de succès

Lors du projet-pilote dans une zone de 100 km2 dans sept arrondissements entre le 16 novembre 2023 et le 14 avril 2024, les Montréalais ont été nombreux à prouver que le vélo est une solution de mobilité durable quatre saisons. Rappelons qu'en 2023-2024,

93 000 personnes ont utilisé BIXI pour effectuer près d'un million de déplacements. Ce sont 65% des utilisateurs qui affirment avoir testé le vélo d'hiver pour la première fois entre le 16 novembre et le 14 avril et 81% des cyclistes hivernaux sondés prévoient retenter le coup. Les BIXI montréalais sont les seuls vélos en libre-service en Amérique du Nord à être modifiés en vue de l'hiver. Dès le 16 novembre, la flotte de vélos BIXI sera composée de 2000 vélos mécaniques, munis de pneus cloutés et de pédales anti-dérapantes. Aux lendemains du projet pilote, le taux de satisfaction des équipements, soit les freins (92%), l'adhérence des pneus (92%) et la stabilité (88%), trônait aux sommets des critères sondés. De leur côté, les BIXI électriques seront de retour au printemps.

Rappel du fonctionnement et des tarifs

Les abonnements mensuels déjà détenus se poursuivront après le 15 novembre. Ceux qui souhaitent utiliser le service après cette date pourront aussi le faire en s'abonnant mensuellement ou en se procurant un aller simple. Quant aux abonnements saisonniers, ils arriveront à la fin de leur période de validité le 15 novembre à 23 h 59, comme à l'habitude. Il est possible d'acheter ou d'annuler un abonnement BIXI en tout temps dans l'Espace BIXI.

BIXI tient à remercier le partenaire officiel du service BIXI à l'année, Loto-Québec.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole.

En 2024, le réseau comprend 11 000 vélos (dont 2 600 à assistance électrique) et plus de 900 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Boucherville, Terrebonne, Sainte-Julie, Westmount, Ville de Mont-Royal et Montréal-Est. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal [email protected]