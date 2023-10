Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette grande première

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le décompte est lancé pour l'inauguration officielle du service de BIXI à l'année dans cinq semaines. Alors que BIXI Montréal célèbre sa 15e saison sous le signe de records inédits, la saison perdurera pour la toute première fois au-delà du 15 novembre, et ce, dans une zone pilote de 150 km2. Le projet-pilote permettra d'offrir une solution de mobilité durable et active aux usagers 365 jours par année dans sept arrondissements de la métropole, en maintenant le service du 16 novembre au 14 avril prochain.

BIXI à l’année : le décompte est lancé (Groupe CNW/BIXI Montréal)

Voici tout ce qu'il faut savoir pour continuer à se déplacer à BIXI au cours des prochains mois.

Carte des stations à l'année et zone pilote

La carte officielle des stations à l'année est maintenant en ligne au bixi.com. Les sept arrondissements où seront situées les 150 stations de BIXI à l'année sont Ahuntsic-Cartierville, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont - La Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et le Sud-Ouest.

Cette zone pilote a été stratégiquement planifiée autour du REV et du réseau cyclable entretenu à l'année, notamment près des stations de métro des lignes orange et verte. Ce réseau permettra de rouler aisément sur les axes cyclables déneigés ou d'utiliser BIXI comme ingrédient supplémentaire dans son cocktail de transport. Les emplacements des stations sont majoritairement « hors-rue » et n'occuperont pas le domaine public.

Fonctionnement et tarifs

Comme l'abonnement BIXI est offert en continu, les abonnements mensuels déjà détenus se poursuivront après le 15 novembre. Ceux qui souhaitent utiliser le service après cette date pourront aussi le faire en s'abonnant mensuellement (20,00 $ plus taxes pour 30 jours) ou en se procurant un aller simple au coût de 1,25 $ plus taxes. Quant aux abonnements saisonniers, ils arriveront à la fin de leur période de validité le 15 novembre à 23h59, comme à l'habitude. La prochaine période de validité débutera le 15 avril 2024.

Les tarifs 2023 sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 23 h 59. Il est possible d'acheter ou d'annuler un abonnement BIXI en tout temps dans l' Espace BIXI

Des vélos adaptés à l'hiver, une première en Amérique du Nord !

À partir du 16 novembre, la flotte de vélos BIXI sera composée de 1 500 BIXI réguliers, munis de pneus cloutés et de pédales anti-dérapantes. Les BIXI montréalais seront d'ailleurs les seuls vélos en libre-service en Amérique du Nord à être modifiés en vue de l'hiver! De leur côté, les BIXI électriques seront de retour au printemps.

Vous êtes aussi heureux que nous à l'idée de vivre ce moment historique et de pouvoir continuer à rouler à BIXI toute l'année ? La page L'hiver à vélo de Vélo Québec regorge de trucs et astuces pour se préparer au vélo 4 saisons.

Plusieurs outils à la disposition des usagers dès maintenant

Infolettre BIXI et réseaux sociaux : abonnez-vous pour recevoir toutes les informations en temps réel

Application mobile : pour voir la carte des stations en temps réel

D'autres questions ? Visitez la FAQ.

Le déploiement du service de vélopartage à l'année démontre l'engagement continu de Montréal envers l'innovation, le développement durable et la qualité de vie de ses citoyens. Ce projet pilote marque une étape significative dans la transformation du paysage urbain montréalais et s'inscrit dans une volonté d'offrir à la population une nouvelle option de transport durable à l'année. Ensemble, pédalons vers un avenir plus vert et plus accessible !

BIXI tient à remercier le partenaire officiel du service BIXI à l'année, Loto Québec.

Pour plus d'informations, visitez le site web : www.bixi.com

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Boucherville, Laval, Longueuil, Montréal-Est, Mont-Royal, Terrebonne et Westmount. En 2023, le réseau BIXI comprend 10 000 vélos (dont 2 600 électriques) et 884 stations. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

