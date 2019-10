Birks lance officiellement son magasin phare situé sur la rue Bloor et présente un nouveau concept de magasin au centre Fairview

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (« Birks », ou l'« entreprise ») est heureux d'annoncer qu'à l'occasion de son 140e anniversaire d'existence, l'entreprise continue d'innover et, s'inspirant de l'impressionnant héritage de la marque Birks, a officiellement dévoilé son nouveau magasin phare à Toronto à la fin septembre et a ouvert, cette semaine, un nouveau concept de magasin au centre Fairview.

« Birks est une entreprise qui connaît une évolution et une croissance constantes et c'est ce que nous cherchons à refléter par l'entremise de ces nouveaux magasins », déclare Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Birks. « Les deux emplacements offrent une vision renouvelée de l'héritage de la maison en redéfinissant l'expérience traditionnelle de magasinage de bijoux. »

Les rénovations majeures au magasin phare de Toronto situé au coin des rues Bay et Bloor ont transformé l'établissement qui avait deux étages en un magasin à aire ouverte clair et spacieux s'étendant sur 9 000 pieds carrés. De nouvelles particularités ont été intégrées comme « Le labo », une section surgissante sur la devanture du magasin qui permet aux piétons de voir facilement les nouvelles collections de Birks depuis la rue. L'ajout d'un Comptoir nuptial interactif permet aux couples d'inviter famille et amis à se joindre à eux. Le salon d'attente central est doté d'un grand canapé courbé entouré de bibliothèques où les clients peuvent savourer un café au lait tout en lisant à propos de l'histoire de la joaillerie et de l'héritage de Birks.

« Nous souhaitions inciter les clients à passer du temps dans le magasin », déclare M. Bédos. « Grâce au nouveau magasin phare, nous transformons une simple activité de magasinage en une expérience mémorable pour tous. »

La gamme du magasin comprend les bijoux raffinés signés Birks et la collection Birks Salon en plus de boutiques de maisons de renommée internationale de joaillerie de luxe et de montres comme Chaumet et Messika, qui sont exclusives à Birks au Canada, Montblanc, TAG Heuer, Roberto Coin et Cartier. Les marques italiennes Panerai et Vhernier sont exclusives au magasin phare de Toronto. Une boutique unique Van Cleef & Arpels intégrée au magasin dispose de sa propre entrée donnant sur la rue.

Des services de conception de bijoux personnalisés sont également offerts permettant aux clients de travailler en étroite collaboration avec des experts de la maison pour créer des pièces sur mesure.

Au centre Fairview, Birks a ouvert un tout nouveau magasin près de l'ancien emplacement. Le magasin de 1 500 pieds carrés adopte plusieurs caractéristiques de la conception du magasin phare de la rue Bloor, ce qui constitue une nouvelle direction pour les magasins de plus petite taille. Ce nouveau concept de magasin laisse une impression de plus grand espace qui offre une visibilité accrue aux marques de tiers, et propose une palette de couleurs plus chaude et un bar nuptial.

Birks est un chef de file de la joaillerie de luxe, des montres et des cadeaux et exploite des bijouteries de luxe au Canada. L'entreprise exploite 28 magasins Birks répartis dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections Birks sont offertes dans tous les magasins Birks, chez Mappin & Webb et chez Goldsmith au Royaume-Uni ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Birks a été fondée en 1879 et est devenue la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez le site Web de Birks à l'adresse www.birks.com.

