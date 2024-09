Une nouvelle expérience de vente au détail sur le marché des bijoux de luxe et un espace parfait pour mettre en valeur les collections de bijoux emblématiques et les pièces de mariage de Birks.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La marque de bijoux de luxe basée à Montréal, Birks, a dévoilé son nouveau concept de magasin au site très attendu de Royalmount le 5 septembre. Birks, l'une des principales marques de bijoux raffinés et de mariage au Canada, a conçu une nouvelle boutique concept qui capture l'essence même de la marque, s'inspirant des riches paysages naturels et du patrimoine du Canada.

Crédit photo : Olivier Blouin – Façade du magasin Royalmount de Birks. (Groupe CNW/Groupe Birks Inc.) Crédit photo : Olivier Blouin – Intérieur du magasin Birks à Royalmount. (Groupe CNW/Groupe Birks Inc.) Crédit photo : Olivier Blouin – Intérieur du magasin Birks de 500 pi². (Groupe CNW/Groupe Birks Inc.)

Conçu par Landmark Architecture, la firme d'architecture française spécialisée en vente au détail de luxe, le nouveau concept de magasin rend hommage à la diversité des paysages canadiens au fil des saisons, mélangeant luxe et modernité. L'ambiance de la boutique est définie par trois thèmes clés -- raffinement, charme et éclat -- exprimés à travers des courbes douces, des tons chauds, un éclairage de pointe et des nuances bleues emblématiques qui symbolisent divers aspects de la beauté canadienne. S'étendant sur environ 500 pieds carrés, l'élégant espace reflète la riche histoire et l'évolution de Birks.

Fondé en 1879, Birks célèbre cette année son 145e anniversaire. Le nouveau concept de boutique de Royalmount est un hommage approprié à cette étape remarquable, car ce design honore plus d'un siècle de savoir-faire et d'expertise. L'expérience de vente au détail innovante reflète l'engagement de Birks envers une qualité exceptionnelle et une élégance intemporelle, reliant son histoire légendaire à une vision tournée vers l'avenir.

« En tant que marque avec plus de 145 ans d'histoire, nous sommes fiers de notre héritage canadien et sommes ravis de le partager de manière nouvelle et élégante », déclare Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction du Groupe Birks Inc. « Avec ce nouveau concept de magasin, notre objectif est d'offrir aux clients une autre occasion de plonger dans l'univers de Birks, tout en présentant l'expertise, le design, la beauté et la valeur de nos collections. Ce nouveau magasin, entièrement dédié aux collections de bijoux Birks, redéfinit et élève l'expérience de la marque. »

À propos de Birks

Fondé en 1879, Birks (Groupe Birks Inc.) est la principale maison canadienne créatrice de bijoux de luxe, de bijoux de mariage et de cadeaux, tous disponibles dans les magasins Maison Birks et dans d'autres points de vente partenaires de bijoux de luxe en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Trésor national tendrement apprécié et symbole convoité du luxe canadien, Birks offre des bijoux reconnus à l'échelle internationale pour leur qualité incomparable et le plaisir qu'ils procurent à celles et ceux qui les contemplent. L'emblématique boîte bleue Birks fait fièrement partie de l'histoire des Canadiens depuis plus d'un siècle.

