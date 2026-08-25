Birks accueille Sophie Nélisse comme ambassadrice et lance une nouvelle campagne

La nouvelle campagne de Birks explore la façon dont la joaillerie accompagne les moments marquants de la vie.

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Birks, chef de file canadien de la joaillerie fine, annonce aujourd'hui l'arrivée de l'actrice canadienne Sophie Nélisse à titre de nouvelle ambassadrice de la marque ainsi que le lancement d'une campagne nationale qui explore la façon dont les bijoux se chargent de souvenirs et de sens au fil de nos vies. Née à Montréal et reconnue à l'échelle internationale pour ses performances remarquées dans Yellowjackets et Heated Rivalry, Nélisse est la vedette de la nouvelle campagne de Birks, qui met en scène des bijoux issus des collections emblématiques de la marque, à commencer par les plus récents ajouts à la collection Birks Dare to DreamMD.

Sophie Nélisse, nouvelle ambassadrice de Birks Nouvelles pièces à maillons en métaux mixtes de la collection Birks Dare to Dream

« En grandissant au Canada, Birks a toujours été l'un de ces noms qui traversent le temps. Aujourd'hui, faire partie de son histoire est incroyablement significatif pour moi », affirme Nélisse. Reconnue pour sa chaleur et son authenticité, Nélisse incarne l'engagement de longue date de Birks à célébrer le talent canadien. Sa capacité à donner vie aux histoires en fait une voix toute naturelle pour une campagne qui explore les moments qui donnent tout leur sens aux bijoux. « Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Sophie au sein de la famille Birks », affirme Katie Reusch, cheffe du marketing et des communications de Birks Group Inc. « Elle incarne une nouvelle génération de Canadiens et de Canadiennes qui ont grandi avec Birks et qui écrivent aujourd'hui leur propre histoire. »

Ancrée dans la conviction que chaque bijou porte une histoire, la campagne explore la façon dont la joaillerie devient le reflet des personnes, des lieux et des expériences qui façonnent nos vies. Par la photographie et le film, elle saisit les moments qui donnent à chaque pièce sa signification et illustre comment les bijoux créent des liens entre les générations grâce aux souvenirs qu'ils portent. « Les bijoux que je porte le plus sont ceux qui ont une véritable signification. Ce sont ceux vers lesquels je reviens toujours parce qu'ils me rapprochent des personnes que j'aime et des moments que nous avons partagés ensemble », confie Nélisse. Au cours de la prochaine année, la campagne continuera d'explorer la dimension émotionnelle des bijoux que nous portons, en mettant notamment en vedette Birks Dare to DreamMD, Birks SnowflakeMD et Birks BeekeeperMC.

La campagne célèbre près de 150 ans de savoir-faire chez Birks, où sont créés des bijoux qui s'inscrivent dans les histoires des Canadiens et dont la signification se transmet d'une génération à l'autre.

À propos de Birks

Fondée en 1879, Birks (Groupe Birks Inc.) est une maison canadienne de premier plan spécialisée dans la création de bijoux fins, de bijoux de mariage, et de cadeaux de luxe. Avec 17 magasins Maison Birks, une boutique Birks et une boutique en ligne MaisonBirks.com, la marque est reconnue pour son héritage canadien, son savoir-faire et son emblématique boîte bleue Birks. Pour en savoir plus, visitez Birks.com. Suivez-nous sur les médias sociaux : @Birks.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec [email protected].

SOURCE Groupe Birks Inc.