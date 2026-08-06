GROUPE BIRKS ANNONCE SON INTENTION DE RETIRER VOLONTAIREMENT DE LA COTE SES ACTIONS AVEC DROIT DE VOTE DE CATÉGORIE A; LES ACTIONS ONT ÉTÉ APPROUVÉES POUR NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ OTCQB

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- Groupe Birks inc. (« Groupe Birks » ou la « Société ») (NYSE American LLC : BGI) a annoncé aujourd'hui son intention de se retirer volontairement de la cote du marché boursier NYSE American LLC (« NYSE American »). La Société a obtenu l'autorisation de faire négocier ses actions avec droit de vote de catégorie A sur OTCQB Venture Market (l'« OTCQB ») et prévoit que la négociation de ses actions avec droit de vote de catégorie A sur l'OTCQB débutera le lendemain de leur retrait de la cote de la NYSE American.

Comme il a été annoncé précédemment, la Société a reçu une lettre de la NYSE American l'informant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de maintien de l'inscription prévues aux articles 1003(a)(i) et 1003(a)(ii) de la NYSE American Company Guide. Après avoir soigneusement évalué plusieurs options, la Société a déterminé qu'un retrait volontaire de la cote de la NYSE American était dans son meilleur intérêt. La Société prévoit que ses actions avec droit de vote de catégorie A seront négociées sur l'OTCQB, ce qui permettra à ses actionnaires de continuer à négocier ces actions sur un marché public.

La Société a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») un formulaire 25 le 17 août 2026 afin de procéder au retrait de ses actions de la cote de la NYSE American. Elle prévoit que la dernière journée de négociation de ses actions à la NYSE American aura lieu le ou vers le 27 août 2026 (soit au moins 10 jours après le dépôt du formulaire 25).

Après le retrait volontaire de ses actions de la cote, la Société prévoit continuer de déposer ses documents auprès de la SEC par l'intermédiaire du système EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et de fournir des informations financières semestrielles. Elle entend également continuer de retenir les services d'un cabinet d'experts-comptables indépendant afin de réaliser un audit annuel de ses états financiers.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La Société exploite actuellement trente-deux (32) boutiques, dont : dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Patek Philippe à Vancouver, une boutique Chaumet à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, une boutique Omega à Toronto, une boutique Montblanc à Toronto, et quatre boutiques dans la région du Grand Toronto sous la marque European Boutique. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant notamment le calendrier du retrait de la cote de la Société de la NYSE American et le début de la négociation de ses actions avec droit de vote de catégorie A sur l'OTCQB. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées, par exemple, par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « entend », « évalue », « pourrait », « devrait », « peut » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes ou des projections concernant l'avenir, y compris celles relatives au calendrier et aux effets prévus du retrait volontaire, à la disponibilité et à la liquidité d'un marché pour la négociation des actions avec droit de vote de catégorie A de la Société, ainsi que les activités et la situation financière de la Société en général, constituent des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des incertitudes et à des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) la capacité de la Société à maintenir la cotation de ses actions avec droit de vote de catégorie A sur l'OTCQB ou sur un autre marché boursier, ainsi que la liquidité et la volatilité des transactions sur ces actions après leur retrait de la cote de la NYSE American; (ii) les conditions économiques, politiques et de marché générales au Canada et aux États-Unis qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société; (iii) la capacité de la Société de maintenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités et poursuivre son exploitation; et (iv) les autres risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 21 juillet 2026 et dans ses documents déposés ultérieurement auprès de la SEC.

La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Aldo Battista

Vice-président et chef des affaires

financières

514 397-2592

Pour toute question concernant les

relations avec la presse et les médias,

veuillez communiquer avec :



[email protected]

SOURCE Groupe Birks Inc.