GROUPE BIRKS ANNONCE UN CHANGEMENT À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONTRÉAL, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American : BGI) a annoncé aujourd'hui que, pour des raisons personnelles, M. Emilio B. Imbriglio a présenté sa démission à titre d'administrateur de la Société, avec effet immédiat. M. Imbriglio siégeait au conseil d'administration de la Société depuis 2022 et n'avait pas l'intention de solliciter un nouveau mandat lors de l'assemblée annuelle des actionnaires prévue en septembre 2026.

« Le conseil d'administration remercie Emilio de sa contribution à la Société et des précieux conseils qu'il a prodigués tout au long de son mandat » a déclaré Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction par intérim. « Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets futurs. »

« Siéger au conseil d'administration du Groupe Birks et avoir l'occasion de contribuer à une marque emblématique a été un honneur et un immense plaisir », a déclaré M. Imbriglio.

À propos de Group Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La société exploite actuellement trente-deux (32) boutiques, dont : dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Patek Philippe à Vancouver, une boutique Chaumet à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, une boutique Omega à Toronto, une boutique Montblanc à Toronto, et quatre boutiques dans la région du Grand Toronto sous la marque European Boutique. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la disponibilité des fonds sous nos facilités de crédit renouvelable garantie de premier rang, à la distribution prévue des bénéfices, ainsi qu'à nos stratégies de croissance, à nos facteurs de performance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des incertitudes et à des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités (i) une hausse des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs, une augmentation du coût de l'emprunt ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale, (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (v) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, rénover les magasins existants, et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique; (vii) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs de risque mentionnés ci-dessus ainsi que d'autres facteurs de risque qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 21 juillet 2026, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Aldo Battista

Vice-présidente et chef des affaires financières

514 397-2592

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SOURCE Groupe Birks Inc.