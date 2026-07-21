GROUPE BIRKS INC. ANNONCE SES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE 2026

MONTRÉAL, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks »), (NYSE American : BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 28 mars 2026.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Pour l'exercice terminé le 28 mars 2026 (« l'exercice 2026 »), la société a déclaré des ventes nettes de 205,4 millions de dollars, soit une hausse par rapport à l'exercice terminé le 29 mars 2025 (« l'exercice 2025 »), de 27,6 millions de dollars, ou 15,5 %. Les ventes des magasins comparables pour l'exercice 2026 ont augmenté de 2,6 % par rapport à celles de l'exercice 2025. La hausse des ventes nettes est attribuable en partie à l'acquisition des activités de vente au détail de montres et de bijoux de luxe d'European Boutique (« Acquisition European Boutique »), ainsi qu'à une augmentation des ventes de bijoux de la marque Birks et de bijoux de marques tierces. La société a enregistré une marge brute de 79,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, comparativement à 66,3 millions de dollars pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 12,9 millions de dollars, due à la hausse du volume des ventes attribuable en partie à l'Acquisition European Boutique, à une augmentation des ventes de bijoux de la marque Birks et de bijoux de marques tierces, ainsi qu'à un gain de change découlant de l'affaiblissement du dollar américain. La marge brute en pourcentage des ventes pour l'exercice 2026 s'est établie à 38,5 %, soit une hausse de 120 points de base par rapport à la marge brute de 37,3 %, pour l'exercice 2025, principalement en raison du gain de change.

M. Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration et Chef de la direction par intérim du Groupe Birks, a déclaré : « Au cours de l'exercice 2026, nous avons enregistré une hausse de 15,5 % des ventes nettes et de 2,6 % des ventes de magasins comparables. Notre performance dans le secteur de la vente au détail a été supérieure à celles de l'année précédente grâce à l'acquisition stratégique d'European Boutique, conjuguée à une croissance organique, particulièrement soutenue par les ventes de marque Birks. Nous continuons à nous concentrer sur la génération d'une croissance rentable de la marque Birks, notamment avec l'ouverture prévue, à l'automne 2026, d'une nouvelle boutique monomarque Birks dans le centre commercial Oakridge, récemment construit à Vancouver. »

M. Rossi di Montelera a ajouté : « Je suis particulièrement satisfait du succès de l'intégration de l'Acquisition European Boutique, du récent refinancement de notre prêt à terme auprès de Gordon Brothers, de la modification et de la prolongation de notre facilité de crédit renouvelable auprès de Wells Fargo Canada Corporation, ainsi que de la performance de notre activité de bijoux de la marque Birks. Ces réalisations n'auraient pas été possibles sans l'engagement et le dévouement indéfectibles de nos employés. »

Sommaire financier pour l'exercice terminé le 28 mars 2026 :

Les ventes nettes se sont chiffrées à 205,4 millions de dollars pour l'exercice 2026, soit une hausse de 27,6 millions de dollars, ou 15,5 %, comparativement à des ventes nettes de 177,8 millions de dollars pour l'exercice 2025. La hausse des ventes nettes au cours de l'exercice 2026 est principalement attribuable aux résultats du réseau de détail de la société. Les ventes nettes au détail pour l'exercice 2026 ont augmenté de 27,2 millions de dollars par rapport à l'exercice 2025, une hausse attribuable en partie à l'Acquisition European Boutique, à l'augmentation des ventes de bijoux de marque Birks et de bijoux de marques tierces, partiellement compensée par une baisse des ventes de montres de marques tierces due au départ d'une marque dans un magasin.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 2,6 % au cours de l'exercice 2026 par rapport à l'exercice 2025, principalement en raison de la hausse des ventes de bijoux de marque Birks, d'une augmentation de la valeur moyenne des transactions et d'une hausse des ventes de bijoux de marques tierces, partiellement compensées par une baisse des ventes de montres de marques tierces due principalement au départ d'une marque dans un magasin.

Le bénéfice brut pour l'exercice 2026 s'est établi à 79,2 millions de dollars, soit 38,5 % des ventes nettes, comparativement à 66,3 millions de dollars, soit 37,3 % des ventes nettes, pour l'exercice 2025. Cette hausse de 12,9 millions de dollars de la marge brute est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes, attribuable en partie à l'Acquisition European Boutique, à la hausse des ventes de bijoux de marque Birks et de bijoux de marques tierces, ainsi qu'à un gain de change lié à l'affaiblissement du dollar américain, partiellement compensée par une baisse des ventes de montres de marques tierces due principalement au départ d'une marque dans un magasin de détail et à la composition des ventes. La hausse de 120 points de base du pourcentage de la marge brute résulte principalement du gain de change.

Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 68,5 millions de dollars, ou 33,4 % des ventes nettes, pour l'exercice 2026, par rapport à 59,5 millions de dollars, ou 33,5 % des ventes nettes, pour l'exercice 2025, ce qui représente une hausse de 9,0 millions de dollars. Cette hausse des frais de vente et frais généraux et administratifs s'explique principalement par l'Acquisition European Boutique. Parmi les autres facteurs ayant contribué à la hausse des frais de vente et frais généraux et administratifs, comprennent (i) une augmentation des coûts d'occupation de 2,8 millions de dollars (dont 2,7 millions liés aux activités d'European Boutique), (ii) une hausse des charges de rémunération de 3,4 millions de dollars, principalement due à l'augmentation du volume des ventes (dont 2,4 millions de dollars liés aux activités d'European Boutique), ainsi que des indemnités de départ d'environ 0,9 million de dollars liées principalement à la transition du chef de la direction, (iii) une augmentation des frais liés aux cartes de crédit de 1,2 million de dollars due à la hausse du volume des ventes (dont 0,6 million de dollars concernait les activités d'European Boutique), et (iv) une augmentation des honoraires professionnels de 1,6 million de dollars, principalement due à des coûts de transaction de 0,4 million de dollars liés à l'Acquisition European Boutique et à une augmentation des honoraires de conseil (dont 0,2 million de dollars concernait les activités d'European Boutique). Ces augmentations ont été partiellement compensées par une baisse des frais généraux et administratifs de 0,1 million de dollars (dont 0,1 million de dollars de coûts supplémentaires liés aux activités d'European Boutique), ainsi que par une baisse des coûts de marketing de 0,1 million de dollars (dont 0,3 million de dollars de coûts de marketing liés aux activités d'European Boutique), résultant de mesures globales de réduction des coûts, notamment une baisse des dépenses consacrées aux événements et aux campagnes, et par une baisse de la charge de rémunération à base d'actions hors trésorerie (0,2 million de dollars), principalement due aux fluctuations du cours de l'action de la société au cours de l'exercice 2026. En pourcentage des ventes, les frais de vente et frais généraux et administratifs ont diminué de 10 points de base pour l'exercice 2026 comparativement à l'exercice 2025. Nous avons l'intention de poursuivre nos efforts visant à repérer, des initiatives de maîtrise des coûts et des occasions de réaliser des économies.

Le BAIIA ajusté(1) pour l'exercice 2026 s'est chiffré à 12,9 millions de dollars, soit une hausse de 3,7 millions de dollars par rapport à celui de l'exercice 2025 qui se chiffrait à 9,2 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation de la société pour l'exercice 2026 s'est chiffré à 3,1 millions de dollars, soit une hausse de 8,6 millions de dollars par rapport à la perte d'exploitation de 5,5 millions de dollars enregistrée pour l'exercice 2025.

La société a comptabilisé des intérêts et autres coûts de financement de 8,8 millions de dollars pour l'exercice 2026, soit une baisse de 0,9 million de dollars, contre des intérêts et autres coûts de financement de 9,7 millions de dollars pour l'exercice 2025. Cette baisse est principalement attribuable à un gain de change de 1,1 million de dollars pour l'exercice 2026, contre une perte de change de 1,0 million de dollars pour l'exercice 2025, sur notre dette libellée en dollars américains, liée à l'affaiblissement du dollar américain par rapport au dollar canadien, partiellement compensée par une augmentation du montant moyen impayé sur la facilité de crédit modifiée et par l'augmentation du prêt à terme modifié lié à l'Acquisition European Boutique au cours de l'exercice 2026 par rapport à l'exercice 2025.

La société a déclaré une perte nette de 3,4 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, pour l'exercice 2026, comparativement à une perte nette de 12,8 millions de dollars, ou 0,66 $ par action, pour l'exercice 2025.



(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR, définie ci-dessous dans la section « Mesures non conformes aux PCGR » et accompagnée d'un rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La société exploite actuellement trente-deux (32) boutiques, dont : dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Patek Philippe à Vancouver, une boutique Chaumet à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, une boutique Omega à Toronto, une boutique Montblanc à Toronto, et quatre boutiques dans la région du Grand Toronto sous la marque European Boutique. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

La société présente ses informations financières selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR au moment de divulguer ses résultats financiers afin de faciliter la prise de décisions commerciales et de fournir des informations clés sur le rendement à la direction générale. La société estime que ces informations supplémentaires fournies aux investisseurs et autres parties prenantes externes leur permettront d'évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises. En plus de nos résultats établis conformément aux PCGR des États-Unis, nous utilisons des mesures non conformes aux PCGR, notamment « BAIIA » et « BAIIA ajusté ».

BAIIA

« BAIIA » est défini comme le bénéfice net (perte nette) avant les intérêts débiteurs et autres coûts de financement, les impôts (recouvrement) sur le bénéfice et la dépréciation et l'amortissement.

BAIIA et BAIIA ajusté

(en milliers)



Pour l'exercice terminé le

28 mars 2026 29 mars 2025





Revenu net (Perte nette) (mesures PCGR) $ (3 395) $ (12 819) en pourcentage des ventes nettes -1,7 % -7,2 % Ajouter l'impact de :



Frais d'intérêt et autres frais de financement 8 761 9 712 Dépréciation et amortissement 7 326 7 733 Charge (économie) d'impôt -- --





BAIIA (mesures non conformes aux PCGR) $ 12 692 $ 4 626 en pourcentage des ventes nettes 6,2 % 2,6 % Ajouter l'impact de :



Dépréciation d'actifs à long terme (a) 172 4 592





BAIIA ajusté (mesures non conformes aux PCGR) $ 12 864 $ 9 218 en pourcentage des ventes nettes 6,3 % 5,2 %

(a) Dépréciation hors trésorerie des actifs à long terme au cours des exercices 2026 et 2025 sont liées, respectivement, à une boutique peu performante et à certains coûts de logiciels associés au retard dans la mise en œuvre du système PGI de la société.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la disponibilité des fonds sous notre facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang avec Wells Fargo Canada Corporation et sous notre facilité de prêt à terme garantie de premier rang avec 1903P Loan Agent, LLC, une société affiliée de Gordon Brothers Group, à la distribution prévue des bénéfices, ainsi qu'à nos stratégies de croissance, à nos facteurs de performance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des incertitudes et à des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités (i) une hausse des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs, une augmentation du coût de l'emprunt ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale, (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (v) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, rénover les magasins existants, et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique; (vii) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs de risque mentionnés ci-dessus ainsi que d'autres facteurs de risque qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 21 juillet 2026, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(en milliers, sauf les montants par action)









Exercice terminé le

28 mars 2026 29 mars 2025 Ventes nettes $ 205 424 $ 177 807 Coûts des produits vendus 126 269 111 499 Bénéfice brut 79 155 66 308 Frais de vente et frais généraux et administratifs 68 520 59 518 Dépréciation et amortissement 7 326 7 733 Dépréciation d'actifs à long terme 172 4 592 Total des charges d'exploitation 76 018 71 843 (Perte) Bénéfice d'exploitation 3 137 (5 535) Frais d'intérêt et autres frais de financement 8 761 9 712 (Perte) Bénéfice avant impôts et participation aux bénéfices de la coentreprise (5 624) (15 247) Charge (économie) d'impôt -- -- Participation aux bénéfices d'une coentreprise, nette d'impôts de 0,8 million $ (0,9 $ million pour l'exercice 2025) 2 229 2 428 (Perte nette) Bénéfice net, après impôt $ (3 395) $ (12 819)





Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :



De base 19 600 19 357 Dilué 19 600 19 357 (Perte nette) Bénéfice net par action ordinaire :



De base $ (0,17) $ (0,66) Dilué (0,17) (0,66)

















GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(en milliers)



En date du

28 mars 2026

29 mars 2025 Actif





Actif à court terme





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1 462

$ 1 509 Débiteurs et autres montants à recevoir 4 356

6 608 Stocks 126 112

116 277 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme 1 837

2 072 Total de l'actif à court terme 133 767

126 466 Créances à long terme 1 361

1 084 Participation dans une coentreprise 5 928

5 169 Immobilisations 23 167

25 380 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location 46 872

34 964 Actifs incorporels 3 250

3 017 Total de l'actif à long terme 80 578

69 614 Total de l'actif $ 214 345

$ 196 080







Passif et capitaux propres (déficit)





Passif à court terme





Dette bancaire $ 71 671

$ 73 630 Créditeurs 60 034

58 114 Charges à payer 7 484

6 053 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 2 697

4 860 Partie courante du passif des contrats de location 9 623

6 929 Total du passif à court terme 151 509

149 586 Dette à long terme et dette à long terme envers des parties liées 35 792

21 374 Partie du passif à long terme des contrats de location 45 898

38 629 Autres éléments de passif à long terme 2 514

4 502 Total du passif à long terme 84 204

64 505 Capitaux propres (déficit) Actions ordinaires de catégorie A ‒ sans valeur nominale, nombre illimité autorisé,

11 987 305 actions émises et en circulation (11 876 717 en date du 29 mars 2025) 43 419

42 854 Actions ordinaires de catégorie B ‒ sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation 57 755

57 755 Actions privilégiées ‒ sans valeur nominale nombre illimité autorisé, aucune émission

et en circulation --

-- Surplus d'apport 19 154

19 719 Déficit cumulé (141 690)

(138 295) Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (6)

(44) Total des capitaux propres (déficit) (21 368)

(18 011) Total du passif et des capitaux propres (déficit) $ 214 345

$ 196 080









Personne-ressource :

Aldo Battista

Vice-président et chef des affaires financières

514 397-2592

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SOURCE Groupe Birks Inc.