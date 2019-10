Bilan touristique estival : Montréal attire les touristes internationaux

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les dernières statistiques de Tourisme Montréal confirment un été 2019 florissant. La croissance des touristes internationaux s'élève à plus de 5 % par rapport à 2018. Le Mexique enregistre une croissance de 20 %, la France de 10 %, poursuivant leur lancée, tandis que l'Allemagne est en hausse de 14 %. Pour les États-Unis, on note une croissance de 3 % des arrivées de touristes aux frontières du Québec. L'inventaire aérien compte maintenant plus de 90 vols internationaux directs, ce qui contribue positivement à l'achalandage. Par ailleurs, Tourisme Montréal prévoit une croissance totale du volume de touristes de 2,1 % pour l'ensemble de l'année.

« Je suis heureux de constater à quel point la hausse des marchés internationaux est importante! Nos efforts portent fruit, et c'est dans cette foulée que nous accentuons la promotion à l'étranger, en plus de poursuivre nos investissements dans le développement de projets porteurs pour Montréal qui profitent aux touristes, mais aussi aux Montréalais! », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Le trafic de l'ensemble des passagers internationaux à l'aéroport Montréal-Trudeau s'élevait à près de 4 millions, soit une augmentation de 5,5 % par rapport l'été dernier. Ceci porte le volume de passagers depuis le début de l'année à près de 9,1 millions de personnes, ce qui représente une croissance de 6,8 % relativement à la même période l'an dernier.

Selon l'Association des hôtels du Grand Montréal, le taux d'occupation moyen des hôtels de l'île a été de 85,3 % pour un tarif moyen de 215,31 $.

L'équipe des ventes et affaires de Tourisme Montréal a vendu deux fois plus de congrès cette année que l'an dernier. Par exemple, la métropole a été l'hôte du Championnats canadiens d'athlétisme (15 000 participants), du APIMONDIA (4000 participants) et l'International Union of Geodesy & Geophysics (4500 participants), en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal.

Les attraits du Vieux-Port ont aussi connu un franc succès avec une augmentation de leur fréquentation globale avoisinant 26 %. PY1, la pyramide de Lune Rouge ainsi que le spectacle Alegria du Cirque du Soleil étaient des attraits majeurs du secteur.

Pour les prochaines années, Tourisme Montréal souhaite renforcer son étroite collaboration avec le milieu montréalais et ses partenaires pour planifier la croissance touristique afin qu'il s'intègre bien dans le milieu montréalais. D'ailleurs, les retombées du tourisme profitent tout autant aux Montréalais qu'à la métropole qui accentue son rayonnement et son attractivité.

