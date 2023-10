Bilan touristique estival : la ministre Caroline Proulx satisfaite du retour des touristes en 2023

QUÉBEC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que son adjoint parlementaire, le député de Dubuc, M. François Tremblay, et ses adjoints gouvernementaux, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, observent avec satisfaction que l'industrie touristique québécoise a renoué avec sa vitalité. Ce constat découle d'une saison estivale 2023 à l'image de celle de 2022 en matière d'affluence dans les établissements d'hébergement touristique et d'une présence croissante des touristes internationaux, qui se rapproche de la situation prépandémique.

Cet été, ce sont plus de 56 000 unités d'hébergement qui ont été occupées quotidiennement en moyenne au Québec. Cela correspond à une hausse de 3,2 % par rapport à la même période l'an dernier et de 2 % comparativement à 2019.

Les touristes internationaux sont également de retour en force. En juin et en juillet 2023, près de 815 000 entrées à la frontière du Canada par le Québec ont été enregistrées. Il s'agit d'une hausse de 28,5 % par rapport à juin et à juillet de l'année dernière et cela représente 96,3 % du volume des entrées de juin et de juillet 2019.

Cette reprise prometteuse témoigne de tout le potentiel de développement du secteur touristique. D'ailleurs, le Québec travaille à la mise en œuvre d'une stratégie de croissance de l'industrie dans une perspective régionale, économique et de développement durable.

Malgré le bilan positif de la saison, il est crucial de ne pas oublier les conséquences des changements climatiques sur le tourisme. Des régions ont été touchées par des feux de forêt intenses, des inondations, voire les deux. Le gouvernement a réagi rapidement en mettant en place des mesures d'aide. Cependant, une réflexion plus approfondie est en cours avec les partenaires de l'industrie afin de faciliter l'adaptation du secteur à cette réalité.

Citations :

« Les touristes ont été au rendez-vous durant la période estivale pour découvrir ou redécouvrir les beautés et les richesses de notre destination, et c'est une excellente nouvelle. Ces résultats démontrent que notre industrie est sur le chemin du retour à la croissance. Ce bilan positif est d'autant plus encourageant après l'été difficile vécu dans certaines régions dans le contexte, notamment, des feux de forêt. Maintenant que l'été a fait place à l'automne, j'invite les visiteurs d'ici comme d'ailleurs à profiter des splendeurs de la saison des couleurs et à planifier dès maintenant leurs séjours hivernaux, quand le Québec se parera de son manteau blanc. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour les régions du Québec, et particulièrement celles en milieu rural, l'industrie touristique est un moteur d'économie qui stimule l'innovation et la création d'emplois. Nous disposons d'une offre extraordinaire sur l'axe terroir, d'un agrotourisme assumé et d'attraits de plein air uniques. Nous proposons des perspectives de saison nichées et un produit d'appel international hautement attrayant avec l'hiver à nos portes. Les actions ciblées de ma collègue ministre portent fruit. »

François Tremblay, député de Bolduc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Les efforts déployés par notre industrie pour s'adapter aux nouvelles tendances, aux enjeux et aux besoins de la clientèle donnent des résultats. On doit continuer de soutenir ce secteur ainsi que l'ensemble de nos régions pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel et accueillir nos touristes été comme hiver. Tout comme mes collègues, j'ai la ferme volonté de poursuivre nos efforts de consolider la position du Québec comme destination internationale, en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'industrie! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

« Le Québec continue de se démarquer par des atouts indéniables, qui attirent des visiteurs venant des quatre coins du globe. Mes collègues et moi-même poursuivrons notre mission auprès de la ministre afin d'accompagner et de stimuler l'industrie touristique, en gardant à l'esprit la notion de développement durable, et ce, au bénéfice de toutes les régions. Avec l'hiver qui approche, mettons en valeur notre exotisme nordique si caractéristique! »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Lors de la période estivale (juin, juillet et août 2023), plus de 56 000 unités d'hébergement ont été occupées quotidiennement en moyenne dans l'ensemble du Québec, soit une hausse de 3,2 % par rapport à la même période l'année dernière et de 2 % comparativement à 2019.

période estivale (juin, juillet et août 2023), plus de 56 000 unités d'hébergement ont été occupées quotidiennement en moyenne dans l'ensemble du Québec, soit une hausse de 3,2 % par rapport à la même période l'année dernière et de 2 % comparativement à 2019. Toujours en 2023, le revenu moyen par unité disponible (RMPUD) s'est établi à 154,30 $, tandis qu'il était de 143,60 $ l'été dernier. Cela représente une hausse de 7,5 %. En comparaison, le RMPUD était de 118,30 $ à l'été 2019 (il s'agit donc, cette année, d'une augmentation de 30,4 %).

L'augmentation du RMPUD a été particulièrement marquée dans la région de Montréal, avec une hausse de 20,9 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le Québec a enregistré quelque 468 000 entrées à la frontière de touristes en provenance des États-Unis en juin et en juillet 2023, soit une hausse de plus de 23,2 % par rapport à la même période l'an dernier. Cela représente 93,2 % du volume des entrées à la frontière de touristes en provenance des États- Unis de juin et de juillet 2019.

juin et de juillet 2019. Le Québec a inscrit près de 347 000 entrées à la frontière pour les touristes d'autres pays que les États-Unis. Cela constitue une hausse de plus de 36,5 % par rapport à juin et à juillet de l'an dernier et un retour au niveau de 2019 (+0,9 % comparativement à juin et à juillet 2019).

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

