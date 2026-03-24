Bilan touristique 2025 : des recettes records pour un secteur qui poursuit sa croissance

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, se réjouit que les recettes touristiques aient atteint le niveau record de près de 19 milliards de dollars en 2025, confirmant le tourisme en tant que véritable moteur de développement socioéconomique pour le Québec et ses régions.

Il s'agit d'une croissance de près de 4,8 % des recettes touristiques par rapport à l'année précédente. Les marchés canadiens et outre-mer ont été les locomotives de cette croissance avec des augmentations respectives de 7,5 % et de 5 % des dépenses comparativement à 2024. Cela a permis de compenser la contraction de 5 % des dépenses des touristes américains, consécutive à la baisse de 6 % de leurs entrées à la frontière. Au contraire, celles provenant de plusieurs autres pays ont progressé (Italie +11 %, Belgique +10 %, Brésil + 9 %, France + 2 %).

Enfin, plus de 24,5 millions d'unités d'hébergement et d'emplacements de camping ont été loués au Québec en 2025, ce qui représente une hausse de 3,4 % sur un an. Les augmentations les plus marquées ont été observées au Bas-Saint-Laurent (+ 10,8 %), dans Charlevoix (+ 9,5 %), en Gaspésie (+ 7,4 %), en Abitibi-Témiscamingue (+ 7,4 %) et en Mauricie (+ 6,9 %). Les revenus d'hébergement sont en hausse de 5,6 % en moyenne pour la même période.

Un secteur en progression depuis 2018

La pandémie a démontré toute la résilience du secteur touristique québécois. Non seulement a-t-il surmonté les défis occasionnés par cette situation exceptionnelle, mais il a également réussi à dépasser en 2025 les niveaux prépandémiques.

Les recettes touristiques en hausse de près de 2 % par rapport à 2018, en retirant l'inflation, ont ainsi atteint un record. De plus, les entrées internationales au Québec sont passées de quelque 3,2 millions en 2018 à 3,5 millions en 2025, ce qui représente une progression d'environ 9 %. Les marchés américains et français ont affiché des hausses respectives de 3,8 % et 12 % pendant cette période.

Le nombre total de visiteurs est quant à lui passé de 61 millions en 2018 à 67 millions l'année dernière, selon les estimations préliminaires du ministère du Tourisme.

L'hébergement touristique enregistre pour sa part des records d'achalandage, surpassant de près de 2,7 millions le nombre d'unités d'hébergement et d'emplacements de camping loués par rapport à 2018.

Des actions porteuses pour l'avenir

Le gouvernement a multiplié les actions depuis 2018 afin que le tourisme contribue à la vitalité socioéconomique des communautés partout au Québec, mettant en place de nombreux leviers pour structurer le secteur, bonifier son offre et le développer de manière responsable et durable. L'excellente performance constatée aujourd'hui témoigne de l'efficacité de ces interventions. Nombre de réalisations marquantes des dernières années viendront également soutenir la progression du secteur pour l'avenir, dont les suivantes :

Remplacement de la toiture du Stade olympique

Ce projet permettra à Montréal de devenir un acteur événementiel incontournable et dynamisera le Quartier olympique ainsi que l'Est de Montréal.

Avec la réalisation de son plan d'affaires, cela fera passer les retombées économiques annuelles de 68 à 150 millions de dollars et le nombre d'événements d'une trentaine à une centaine.

Nouveau cadre moderne et efficace pour l'hébergement touristique au Québec

Le système de classification a été remplacé par un enregistrement obligatoire et une déclaration annuelle de l'offre d'hébergement, simplifiant les démarches administratives, réduisant les délais de traitement et favorisant une meilleure transparence du marché de l'hébergement touristique.

Cette initiative génère des économies annuelles de 3 millions de dollars pour les entreprises.

Lutte contre l'hébergement touristique illégal

Le régime d'encadrement des établissements d'hébergement touristique est renforcé par la consolidation de l'enregistrement obligatoire.

Il favorise une meilleure responsabilisation des plateformes numériques d'hébergement transactionnelles pour s'assurer que les offres d'hébergement qu'elles affichent sont légales.

La mise en place du Répertoire des établissements d'hébergement touristique enregistrés permet au public de vérifier rapidement que l'établissement y est inscrit et que le certificat d'enregistrement est valide.

Le taux de conformité pour les offres d'hébergement affichées simultanément sur Airbnb et Vrbo s'établissait à 87,6 % en 2025, alors qu'il était de 34,5 % en 2022.

Agrandissement du complexe Hôtel-casino du Lac-Leamy

Ces travaux permettront à Gatineau de disposer d'installations modernes et plus spacieuses, qui répondront aux besoins de la région en tourisme d'affaires.

Entente prolongeant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal jusqu'en 2035

Plus important événement touristique au pays, il génère des retombées économiques évaluées à près de 67 millions de dollars et contribue au rayonnement international de Montréal et du Québec.

Citation :

« À la lumière du bilan touristique de la dernière année et des résultats depuis 2018, la progression du secteur démontre qu'il s'agit d'une industrie qui contribue plus que jamais à la richesse collective du Québec, employant des milliers de personnes et générant des revenus permettant de soutenir la mission de l'État. En multipliant les collaborations avec nos partenaires touristiques et gouvernementaux, nous avons mis en place des leviers afin de mieux structurer cette industrie, de bonifier son offre et de la développer de manière responsable. Le tourisme est un formidable moyen pour faire rayonner notre culture, notre savoir-faire et le dynamisme de nos communautés. Nous demeurons engagés à faire grandir de façon durable ce secteur, dont les retombées contribuent à la richesse collective du Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le tourisme est le 4 e secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, juste après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer.

secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, juste après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. Pour chaque dollar dépensé en tourisme, 70 % demeurent dans l'économie des régions et 15 % sont générés en retombées fiscales pour le gouvernement du Québec.

En 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires se sont élevées à 2,1 milliards de dollars au Québec.

Avec plus de 420 000 emplois et près de 24 000 entreprises à travers le Québec en 2025, le tourisme joue un rôle majeur dans l'économie québécoise.

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SOURCE Ministère du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]